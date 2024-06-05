ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

▲▼石靜介入超強和SOYA。（圖／翻攝自IG）

▲石靜介入超強和SOYA的感情。（圖／翻攝自IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」上月宣布結束4年的戀情，男方本月3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜引發眾怒。對此，Soya也發出最新影片認愛大馬YouTuber「湛導」陳一湛，並同框介紹兩人交往的契機。

Soya於4日深夜以「一切都是最好的安排。」為題發布新影片表示，她3月17日感受到超強對她的異樣對待，突然有第六感想看對方的手機，這才在手機內發現超強跟石靜的對話及約會照片，當下震驚到沒有真實感，兩人也因此分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Soya公開認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）

▲▼Soya分享如何抓到超強劈腿。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）

▲▼Soya公開認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）

她直言，與超強交往4年存在不少問題，她是非常愛另一半的人，而超強則是享受被愛的一方。此外，超強聽到要結婚時，就會感覺非常恐慌，但兩人還是愛著對方及享受當下的相處，因此經歷兩次分手後都選擇復合。

Soya表示，她分手後變得很沒安全感，甚至一個禮拜就瘦了3公斤，但現在回頭也覺得當時的自己變得破破爛爛。同時，許多朋友也帶著她到處玩，這才讓她慢慢走出來，不過最主要的是與網友「湛導」陳一湛聯繫，兩人深聊了許多感情上、內心及情緒的事，經過深入的交流後，才決定在分手2個月後交往。

▲▼Soya公開認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）

▲▼Soya公開認愛大馬YouTuber「湛導」陳一湛。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）

▲▼Soya公開認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）

湛導表示，他到台灣找Soya後，因為開心兩人交往而將合照PO網，卻意外被網友發現，也讓Soya被貼上「無縫接軌」的標籤，瞬間讓被害人變成了加害人。另外，Soya也拍攝了談及「筋很軟」暗示劈腿的影片，讓網友的討論度升溫。

Soya表示，湛導的合照加上她的影片，讓一名Dcard網友將許多事情串聯起來並發文，文中也推測出完整的情節，這才逼得超強出面把劈腿的事講清楚。

最後，Soya表示，雖然走出被劈腿的過程非常痛苦，但也覺得沒有經過這件事，她一定學不會自愛，也不會遇到更好的人。她認為自己現在處於非常好的狀態，因此大家不用對超強太殘忍，「就給他一個機會囉，每個人都有做錯的時候嘛」，也勸大家在感情中別忘記自己，不要把底線往下拉，去面對問題及處理問題，如果最後還是處於不健康的感情狀態，就要選擇勇敢放手，因為以後一定會遇到更好的人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

快訊／唐治平被大愛換角回應了！強調「工作中從未喝酒」

快訊／唐治平被大愛換角回應了！強調「工作中從未喝酒」

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

鍾明軒二訪中國「被警察攔下」！全程拍攝驚呼：人生第一次被抓　

鍾明軒二訪中國「被警察攔下」！全程拍攝驚呼：人生第一次被抓　

希澈被爆「帶後輩出入酒店玩樂」親發聲！　怒駁斥謠言：從沒有過

希澈被爆「帶後輩出入酒店玩樂」親發聲！　怒駁斥謠言：從沒有過

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

丹妮婊姐公開超甜婚紗照！　曝「阿嬤見黑人孫女婿」真實反應笑翻

丹妮婊姐公開超甜婚紗照！　曝「阿嬤見黑人孫女婿」真實反應笑翻

美國資深演員埃里希安德森癌逝！享壽67歲　妻悲痛證實

美國資深演員埃里希安德森癌逝！享壽67歲　妻悲痛證實

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

快訊／唐治平被大愛換角回應了！強調「工作中從未喝酒」

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！揭泰國內幕：需要求救爸媽

鍾明軒二訪中國「被警察攔下」！全程拍攝驚呼：人生第一次被抓　

希澈被爆「帶後輩出入酒店玩樂」親發聲！　怒駁斥謠言：從沒有過

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

YouTuber, 分手, 新戀情, 網紅, 感情

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／唐治平戴《周處除三害》手錶　渾身酒味：遺體不像我媽
  2. 美國資深演員埃里希安德森癌逝！享壽67歲　妻悲痛證實
  3. 快訊／唐治平被大愛換角回應了！強調「工作中從未喝酒」
  4. 瑤瑤懼把男友介紹給家人　原因竟是媽媽竟然比她更入戲
  5. 不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　Red Velvet、宣美齊聚高雄
  6. 丹妮婊姐公開超甜婚紗照！　曝「阿嬤見黑人孫女婿」真實反應笑翻
  7. 李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好
  8. 希澈被爆「帶後輩出入酒店玩樂」親發聲！　怒駁斥謠言：從沒有過
  9. 曹格離婚1年半高喊「我好需要女朋友」　台上求愛：晚點開始找人
  10. 台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366