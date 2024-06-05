Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

▲石靜介入超強和SOYA的感情。（圖／翻攝自IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」上月宣布結束4年的戀情，男方本月3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜引發眾怒。對此，Soya也發出最新影片認愛大馬YouTuber「湛導」陳一湛，並同框介紹兩人交往的契機。

Soya於4日深夜以「一切都是最好的安排。」為題發布新影片表示，她3月17日感受到超強對她的異樣對待，突然有第六感想看對方的手機，這才在手機內發現超強跟石靜的對話及約會照片，當下震驚到沒有真實感，兩人也因此分手。

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▲▼Soya分享如何抓到超強劈腿。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）



她直言，與超強交往4年存在不少問題，她是非常愛另一半的人，而超強則是享受被愛的一方。此外，超強聽到要結婚時，就會感覺非常恐慌，但兩人還是愛著對方及享受當下的相處，因此經歷兩次分手後都選擇復合。

Soya表示，她分手後變得很沒安全感，甚至一個禮拜就瘦了3公斤，但現在回頭也覺得當時的自己變得破破爛爛。同時，許多朋友也帶著她到處玩，這才讓她慢慢走出來，不過最主要的是與網友「湛導」陳一湛聯繫，兩人深聊了許多感情上、內心及情緒的事，經過深入的交流後，才決定在分手2個月後交往。

▲▼Soya公開認愛大馬YouTuber「湛導」陳一湛。（圖／翻攝Soya手癢計劃YouTube）



湛導表示，他到台灣找Soya後，因為開心兩人交往而將合照PO網，卻意外被網友發現，也讓Soya被貼上「無縫接軌」的標籤，瞬間讓被害人變成了加害人。另外，Soya也拍攝了談及「筋很軟」暗示劈腿的影片，讓網友的討論度升溫。

Soya表示，湛導的合照加上她的影片，讓一名Dcard網友將許多事情串聯起來並發文，文中也推測出完整的情節，這才逼得超強出面把劈腿的事講清楚。

最後，Soya表示，雖然走出被劈腿的過程非常痛苦，但也覺得沒有經過這件事，她一定學不會自愛，也不會遇到更好的人。她認為自己現在處於非常好的狀態，因此大家不用對超強太殘忍，「就給他一個機會囉，每個人都有做錯的時候嘛」，也勸大家在感情中別忘記自己，不要把底線往下拉，去面對問題及處理問題，如果最後還是處於不健康的感情狀態，就要選擇勇敢放手，因為以後一定會遇到更好的人。