金惠奫《善宰》對戲邊佑錫「常翻白眼」！曝最心動場景、台詞：很難忘

記者劉宛欣／首爾連線報導

南韓女星金惠奫靠著《背著善宰跑》登上新的事業巔峰，人氣再度翻漲，近日她接受了台灣媒體的訪問，大聊製作幕後的心聲，在劇中與男主角相差30公分的身高，超萌差距直擊CP粉們的心，她則笑著透露「盯著善宰看，視線要往很高的地方看，所以常常看起來像在翻白眼」，只好鋪箱子來協助拍攝，但她有很多與高個子演員對戲的經驗，比起困擾，現在已經很能享受在其中。

▲金惠奫靠著《背著善宰跑》登上新的事業巔峰。（圖／愛奇藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《背著善宰跑》中有許多讓觀眾十分心動的場景，金惠奫也選出了最心動場景：「我個人覺得是小率在公車上突然想上廁所，但善宰為了小率而說自己肚子痛，請公車停下的那一幕。」她補充道「這一幕，感覺善宰非常可靠且令人心動，所以印象深刻久久無法忘記」，至於善宰個人最讓她心動的部分，她稱讚善宰這個角色本身就很帥氣、可靠。尤其是善宰看到小率為了改變善宰的命運，而孤軍奮戰的面貌，對小率說「我的命運我自己來改變」，這句台詞讓她最心動最難忘。

▲金惠奫與邊佑錫身高差很萌。（圖／愛奇藝提供）

金惠奫在劇中飾演的任率一開始是一名身障人士，故事也闡述了一些身障人士面臨的生活困境，發人省思，她在詮釋角色時，認為輪椅對小率而言應該是很習慣的，因此很努力讓自己看起來很熟練。小率對她而言是「外柔內剛」的人，並表示「比起身心障礙人士，我詮釋時更聚焦在任率這一角色本身的內在、故事與情感」。

《背著善宰跑》全集已經在愛奇藝上架。