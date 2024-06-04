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羅志祥同框「美國高爾夫球名將」Bubba Watson！　嗨PO合照：開心可以一起打球

記者劉宜庭／綜合報導

藝人羅志祥平時熱愛打高爾夫球，還在自家豪宅設置了推桿場，近日飛往西班牙，除了上傳當地景點和一系列自拍照，還開心透露在活動上與美國高爾夫球名將華森（Bubba Watson）一起打球，合照在網路上掀起一陣熱議。

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

羅志祥4日同步透過臉書、IG發文，分享一張與華森的合照，開心表示：「這次RM（應為名錶品牌Richard Mille）西班牙的活動，最開心的是可以跟Bubba Watson一起打球。」

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照片中，只見羅志祥戴著黑色棒球帽、運動衫，臉上掛著帥氣微笑，並豎起大拇指，身後的華森也露出親民笑容。貼文一出，隨即在網路上掀起熱議，就連男星春風、台灣高爾夫「漂亮寶貝」葉欣寧都留言「真狠」、「羨慕ㄟ」。

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥同框華森。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

▲羅志祥一系列自拍照逗笑網友。（圖／翻攝自羅志祥臉書）

不久前，羅志祥曾分享一系列在西班牙所拍攝的照片，開心寫道：「西班牙，觀光景點遊～。」有趣的是，雖然每一張照片都有他的身影，但都只是其中一角，幾乎沒有露出臉來，面對網友笑虧「好棒，但為什麼把臉擋著」、「這次出遊的是主任的眉毛和下巴嗎？」，他無奈自嘲「因為我不太會自拍」、「自拍太難了，哈哈」。

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關鍵字

羅志祥, 小豬, 華森, Bubba Watson, RM, Richard Mille

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