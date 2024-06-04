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瑤瑤要大家提醒她繳管理費　自嘲再沒繳就該死了

記者葉文正／台北報導

藝人瑤瑤今天出席TVBS《完全省錢戀愛手冊》記者會，她今天表示，是付完管理費，新聞才出來的，那一年剛好是在對岸錄《浪姐》，所以不太常待在家，她也沒有社區管委會的群組，不過她說代言也沒什麼影響，劇中演員也沒人來關心他，可能大家都不好意思問，她也表示積極找室友，這樣就可以幫她繳管理費。

▲瑤瑤今天再度解釋忘繳管理費的原因。（圖／記者謝盛帆攝）

▲瑤瑤今天再度解釋忘繳管理費的原因。（圖／記者謝盛帆攝）

對於沒繳管理費，她說事情因她而起，她也承認，求大家不要模糊焦點，請大家多問點劇中裡面的問題，對於撕掉催繳公告，她說這些都解決了，自己真的是生活白癡。

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▲瑤瑤今天再度解釋忘繳管理費的原因。（圖／記者謝盛帆攝）

▲瑤瑤想去菲律賓念書。（圖／記者謝盛帆攝）

瑤瑤也說，最近心情還不錯，管委會也都有接洽中，「整件事情，沒有多解釋，是因為不希望活動失焦，而該做的事情，被爆料後都做完了，目前工作沒有受到影響，整件事情，是自己先沒有做好，才引起風波。」

▲瑤瑤今天再度解釋忘繳管理費的原因。（圖／記者謝盛帆攝）

▲瑤瑤管理費風波暫時平息。（圖／記者謝盛帆攝）

不想要多去解釋 多去說些什麼，目前沒有打算，鄰居都笑笑看著我，也沒有特別去查誰爆料的，就私下處理就好。她也說希望媒體朋友也幫忙提醒她，「如果這麼多人提醒我，我還忘記繳，那就該死了。」

她也被問這件事之後有沒有陰影？瑤瑤說：「住戶有裝監視器，我完全可以理解 因為錢一直沒繳，就是忘記了，事情都處理完了，真的有一個室友會比較好。至於沒有請媽媽繳，是不想要造成我媽的麻煩，是我沒有做好在先，會一一改正。」

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