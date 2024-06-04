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徐小可刷卡先買單「阿Ben秒變臭臉」！他走出餐廳才吐唯一堅持

記者潘慧中／綜合報導

徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚超過10年，經歷磨合後成為彼此的最強後盾。但她最近上節目坦言，婚後第一次和老公出去吃完飯後，她直接刷卡買單，未料老公從廁所回來發現後一秒變臭臉。

▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲徐小可刷卡先買單的舉動，一度惹得阿Ben不開心。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

徐小可在《單身行不行》解釋，阿Ben婚前都會搶著付錢，和其他兩對情侶出去吃飯時，男生們會自行到旁邊處理帳單，「絕對不會要女生去費心。」

▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲徐小可透露阿Ben婚前就會搶著付錢。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

時間一久，徐小可就覺得「以前他也夠辛苦的，都是他來付錢」，因此結婚後，第一次和阿Ben出門吃完飯後，她便決定去刷卡買單。沒想到，老公從廁所回到座位發現帳單不見後，「他坐在位子上面就臭臉。」

▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲徐小可覺得阿Ben以前很辛苦。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

徐小可當時還不知道原因，直到上車後，阿Ben才默默地說：「以後付錢這件事情讓我做。」她聽完一時問號，「有什麼關係？因為錢是我在管，付錢也沒有關係，因為我刷卡，我沒有拿現金出來。」

▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲阿Ben堅持要親自做付錢這個動作。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

然而，阿Ben仍堅持要親自做付錢這個動作，徐小可這才明白對老公來說，「女生付他沒有面子。」

▲▼徐小可。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲徐小可認為阿Ben會因此覺得沒面子。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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