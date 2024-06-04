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翁立友結婚2年...辣妻太神秘！　遭逼問現況終於鬆口

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王翁立友憑著專輯《刀馬旦》，再次獲得入圍金曲獎最佳台語男歌手提名，今（4日）舉辦聯訪，結婚近2年的他，被問到老婆依然超低調，表示老婆對於他入圍什麼都沒說，屆時頒獎典禮也不會現身，「在電視機前加油就好。」他說老婆是圈外人，也知道公眾人物的辛苦，老婆本人也想低調生活就好。

▲▼ 台語最佳男歌手-翁立友入圍聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼翁立友五度入圍金曲台語歌王寶座。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台語最佳男歌手-翁立友入圍聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

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翁立友再次強調：「我只能跟大家分享說現在很幸福，我覺得很讚，很好！」至於做人進度，他坦言家人確實有在關心，但一切都在計畫中，「就是順其自然、放鬆，加上我的工作要飛來飛去，沒辦法說按表操課 。」翁立友工作相當忙碌，因此也打趣說老婆把他當外島軍人。

▲▼翁立友結婚。（圖／豪記提供）

▲翁立友結婚近兩年，老婆始終未露面。（圖／豪記提供）

而他近日也為了金曲獎執行健身計畫，每天半小時以上的跑步與仰臥起坐等運動，讓身體排汗喘氣，他笑說：「說實在話不好瘦，因為跑完肚子餓又吃更多，吃的方面要節制一下。」至於金曲獎當天是否會準備幸運物，他透露有一個自己已經隨身帶了3年的玉葫蘆，「好事就是平安健康，心裡有種安定的感覺，因為玉也是趨吉避凶。」

去年因為演唱白沙屯媽祖進香盛事主題曲〈粉紅超跑〉的同門師妹兼好友林姍，則會跟著翁立友一起走紅毯，他也直呼這次入圍的歌手都很棒，「現在台語歌壇、綜藝圈，都需要後進、年輕一輩進來，現在唱台語歌年輕一代不多了，所以我看到年輕一輩很開心，我們以前也是這樣被提拔上來的，可以入圍的都已經是很優秀了。」

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