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孫安佐命盤「資源變負擔」怒戰爸媽！占星師嘆：摩羯座真的不能逼

▲孫安佐直播回應真相。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐與狄鶯、孫鵬撕破臉。（圖／翻攝自孫安佐IG）

記者閔文昱／綜合報導

藝人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐爭議不斷，近日爆出在泰國吸食大麻後擅闖民宅，還露出臀部，遭到警方逮捕，回台後又與爸媽起衝突，可說是相當失控。對此，星座專家澤誼以孫安佐的命盤分析，發現孫安佐就是「越逼越叛逆，越逼越讓人抓狂的典型」，也讓她感嘆，「摩羯座真的是不能逼！」

澤誼3日在臉書粉專「澤誼的人參青紅燈」發文表示，孫安佐的星座配置，包含了太陽摩羯座、月亮天蠍座、水星摩羯座、金星射手座、火星水瓶座、木星牡羊座、土星金牛座，這種配置在壓力下容易產生叛逆，而且摩羯座的穩定性與火象星座和水瓶座的獨立性，使他難以被他人控制。

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▲孫安佐裸身直播唱跳。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐回台後裸身直播唱跳。（圖／翻攝自孫安佐IG）

澤誼分享自身經驗，她的奶奶也是金牛座（與孫安佐的母親狄鶯同星座），對她管教相當嚴格，使她感到極大的壓力，然而每當她反抗，奶奶就選擇以體罰回應，甚至有次還被打到嘴角流血，使她對奶奶深感失望，認為自己並未犯下什麼大錯，卻要被如此嚴格地管教。

澤誼也提到，她有一位摩羯座的朋友，因與父母的爭吵而選擇離家，十幾年後才重回家庭。她認為這種情況與孫安佐的經歷有一定的相似性，因為孫安佐的命盤中，土星在金牛座，這也正是孫安佐母親狄鶯的太陽星座，而金牛座象徵著穩定和資源，但土星的影響讓這些資源變成了沉重的負擔，這代表著孫安佐從小就承受了巨大的壓力。

此外，土星與孫安佐的月亮（天蠍座）形成了對分相，這意味著他天生具有深刻的情感和洞察力，但也使他更容易受到來自家庭和母親的壓力影響，而這種壓力使他的情感變得沉重，難以維持內心的平衡，最終導致他選擇與家人保持距離，並加劇了內心的矛盾和與家人的衝突。

▲▼孫安佐。（圖／讀者提拱、翻攝自臉書）

▲孫安佐多次批評父母帶風向干涉他。（圖／讀者提拱、翻攝自臉書）

澤誼認為，天蠍座的月亮原本傾向於深刻的情感連結，但在土星的影響下，這種情感變得更加沉重，使孫安佐在成長過程中經歷了更多的內心掙扎。

另外，從孫安佐的北交點獅子座來看，澤誼認為他開始直播講述自己的情況是正確的，北交點獅子座的人應該將控制權重新抓在自己手上，雖然有許多網友對他進行批評，但也有一部分人了解到他的真實狀況，並改變了對他的看法。

澤誼總結，孫安佐不應該再讓父母和媒體代替他發聲，在這個自媒體如此發達的時代，他應該利用自己的人氣，改變大眾對他的觀感，對於北交點在獅子座的人來說，這種自我表現和掌控非常重要，因為這是他們靈魂成長的方向，「通過自主發聲，他不僅能更好地控制自己的形象，還能學會在大眾面前展示自己的真實面貌力量。」

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關鍵字

星座, 孫安佐, 命盤, 父母, 叛逆

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