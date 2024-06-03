ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

18歲也惹過「大麻煩」！過來人余祥銓曾給孫安佐「1中肯建議」

余祥銓過往爭議不斷。（圖／中天提供）

▲余祥銓過往爭議不斷。（圖／中天提供）

圖文／CTWANT

藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐近幾年爭議不斷，近日則又爆出4月在泰國吸食大麻，甚至光著上身露出臀部闖入民宅遭逮捕，風波持續延燒。而演藝圈有不少星二代都曾傳出負面新聞，如余天、李亞萍的兒子余祥銓過往爭議不斷，也曾染上大麻，如今則已改過自新。事實上余祥銓在孫安佐於2018年涉嫌恐攻威脅遭逮時，早已給他「過來人」的誠心建議。

孫安佐2018年3月時持槍械與大量子彈，還發表掃射校園的言論，遭到美國警方逮捕，當時他現身賓州地方法庭預審庭時竟喊話「我想看動漫！」外界對孫安佐不知輕重的言行感到傻眼，還傳出孫鵬和狄鶯為了救子，到聯邦法庭各聘請2名「王牌律師」辯護，其中一名律師時薪要價3萬新台幣，估計至少要花費3000萬才能讓孫安佐回家，之後更傳出變賣北投透天厝和內湖獨棟房屋，共開價1億3460萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而身為「過來人」的余祥銓，當時就曾在談話節目坦言，「我18歲也渴望獲得外界關注，孫安佐拚命健身或許也想吸引外界注意。」並給出建議，「暫時不要太過活躍於社群平台，先沉澱一陣子，等事件降溫再出來。」

回顧余祥銓的過往爭議，他曾在2002年6月18日，留學回國度假時，在PUB被警方查獲涉嫌持有大麻，而後余祥銓因持有並吸食大麻而進入勒戒所，此外還有酒駕及在夜店喝酒後鬧事的紀錄。

延伸閱讀
19歲女大生無致病危險因子…車禍意外發現肺癌　醫揭可能原因
孫安佐頻脫序「6年前埋禍根」　命理師曝2原因：長輩過度疼愛害了他
被公司逼「繳錢」幫同事慶生　她不到1年噴5千...一問蛋糕價格傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 竇智孔洗車沒關天窗糗翻！　被老婆抱怨笑了：我需要承認嗎？
  2. 林襄代言遭拖欠款項「7位數拿不回」！　經紀公司怒發聲：走司法維護權益
  3. 蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累
  4. 韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV
  5. 曾爆肥10公斤！　謝欣穎39歲驚人體態曝光「公開維持秘訣」
  6. 《八戒》登新片冠軍！庾澄慶笑「應該是老孫的功勞吧」
  7. 節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！主持人驚呆：請戳一下
  8. 掏支票勸媳婦離婚！鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視
  9. T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰
  10. 吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366