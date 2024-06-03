18歲也惹過「大麻煩」！過來人余祥銓曾給孫安佐「1中肯建議」

▲余祥銓過往爭議不斷。（圖／中天提供）

圖文／CTWANT

藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐近幾年爭議不斷，近日則又爆出4月在泰國吸食大麻，甚至光著上身露出臀部闖入民宅遭逮捕，風波持續延燒。而演藝圈有不少星二代都曾傳出負面新聞，如余天、李亞萍的兒子余祥銓過往爭議不斷，也曾染上大麻，如今則已改過自新。事實上余祥銓在孫安佐於2018年涉嫌恐攻威脅遭逮時，早已給他「過來人」的誠心建議。

孫安佐2018年3月時持槍械與大量子彈，還發表掃射校園的言論，遭到美國警方逮捕，當時他現身賓州地方法庭預審庭時竟喊話「我想看動漫！」外界對孫安佐不知輕重的言行感到傻眼，還傳出孫鵬和狄鶯為了救子，到聯邦法庭各聘請2名「王牌律師」辯護，其中一名律師時薪要價3萬新台幣，估計至少要花費3000萬才能讓孫安佐回家，之後更傳出變賣北投透天厝和內湖獨棟房屋，共開價1億3460萬。

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而身為「過來人」的余祥銓，當時就曾在談話節目坦言，「我18歲也渴望獲得外界關注，孫安佐拚命健身或許也想吸引外界注意。」並給出建議，「暫時不要太過活躍於社群平台，先沉澱一陣子，等事件降溫再出來。」

回顧余祥銓的過往爭議，他曾在2002年6月18日，留學回國度假時，在PUB被警方查獲涉嫌持有大麻，而後余祥銓因持有並吸食大麻而進入勒戒所，此外還有酒駕及在夜店喝酒後鬧事的紀錄。

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