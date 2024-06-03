黃子佼消失得獎名單！　謝震武「蟬聯獲獎」避談敏感話題快閃

記者孟育民／台北報導

第26屆《讀者文摘》信譽品牌今（3）日舉辦頒獎典禮，律師主持人謝震武連續11年獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」，不過此獎項過去都是他和黃子佼蟬聯獲得，如今黃子佼形象崩盤，今年消失在名單中，謝震武不願的多談相關話題，領完獎就快步離去。

▲謝震武獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」。（圖／記者呂佳賢攝）

謝震武離場時，被大批媒體堵住，談到黃子佼僅說：「就是希望大家都能做好自己本分的事就好。」被問到如何維持信賴感？他則說：「忘初心吧。」隨後表示要去錄影不方便受訪，簡單講了幾句話就快步離去。

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▲謝震武不願談黃子佼。（圖／記者呂佳賢攝）

謝震武連續11年獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」，他分享得獎感言，「去年是台灣的大選年，每到這時候台灣就會出現對立和撕裂，讓台灣社會脆弱的信賴幾乎蕩然無存。政治上如此，沒想到一個無辜受虐的孩子竟會如此悲慘的離世，這更讓大家對辛苦幾十年建立的社會安全網毫無信賴可言。這一切的一切更讓這個獎顯得彌足珍貴，希望從這個獎開始，讓台灣不管政治、社會各方面都能重新拾回信賴，這2個字非常重要，自己會繼續努力。」