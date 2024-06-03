ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃子佼消失得獎名單！　謝震武「蟬聯獲獎」避談敏感話題快閃

記者孟育民／台北報導

第26屆《讀者文摘》信譽品牌今（3）日舉辦頒獎典禮，律師主持人謝震武連續11年獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」，不過此獎項過去都是他和黃子佼蟬聯獲得，如今黃子佼形象崩盤，今年消失在名單中，謝震武不願的多談相關話題，領完獎就快步離去。

▲▼謝震武第26屆讀者文摘「信譽品牌」頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲謝震武獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」。（圖／記者呂佳賢攝）

謝震武離場時，被大批媒體堵住，談到黃子佼僅說：「就是希望大家都能做好自己本分的事就好。」被問到如何維持信賴感？他則說：「忘初心吧。」隨後表示要去錄影不方便受訪，簡單講了幾句話就快步離去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝震武第26屆讀者文摘「信譽品牌」頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲謝震武不願談黃子佼。（圖／記者呂佳賢攝）

謝震武連續11年獲得「最受信賴電視新聞、時事節目主持人」，他分享得獎感言，「去年是台灣的大選年，每到這時候台灣就會出現對立和撕裂，讓台灣社會脆弱的信賴幾乎蕩然無存。政治上如此，沒想到一個無辜受虐的孩子竟會如此悲慘的離世，這更讓大家對辛苦幾十年建立的社會安全網毫無信賴可言。這一切的一切更讓這個獎顯得彌足珍貴，希望從這個獎開始，讓台灣不管政治、社會各方面都能重新拾回信賴，這2個字非常重要，自己會繼續努力。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

推薦閱讀

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝震武, 黃子佼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 竇智孔洗車沒關天窗糗翻！　被老婆抱怨笑了：我需要承認嗎？
  2. 林襄代言遭拖欠款項「7位數拿不回」！　經紀公司怒發聲：走司法維護權益
  3. 蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累
  4. 韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV
  5. 曾爆肥10公斤！　謝欣穎39歲驚人體態曝光「公開維持秘訣」
  6. 《八戒》登新片冠軍！庾澄慶笑「應該是老孫的功勞吧」
  7. 節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！主持人驚呆：請戳一下
  8. 掏支票勸媳婦離婚！鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視
  9. T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰
  10. 吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366