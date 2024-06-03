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小粉絲罹癌剩1月壽命！　犬飼貴丈傳暗訪「完成最後心願」暖舉曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

29歲的日本男星犬飼貴丈，曾演出《假面騎士》、《非獸性男女》等電視劇，帥氣外貌深受大批觀眾喜愛。近期他的私下暖舉曝光，日本有1位喜愛《假面騎士》的男童，被宣告剩1個月的生命，犬飼貴丈得知消息便親自前去探望，並為他送上劇中曾使用過的手錶，暖舉曝光後引發關注。

▲▼犬飼貴丈。（圖／翻攝自IG／atsuhiro.inukai_official）

▲犬飼貴丈近期傳出私下探訪罹癌小粉絲。（圖／翻攝自IG／atsuhiro.inukai_official）

近期1位日本女性網友發文表示，自己年幼的兒子罹患了急性白血病，被醫師診斷只剩大約1個月的時間，因此想在最後為兒子完成一些心願。她透露兒子是《假面騎士》的粉絲，希望可以找到劇中的演員來與他見面。

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該貼文上傳後獲得大批網友轉貼、分享，曾分別在2006年、2009年演出《假面騎士》的男星德山秀典、井上正大，在得知消息後都前去探視，而瀨戶康史、要潤等劇中演員，雖然沒有親臨現場，但也透過網路為這對母子加油打氣。

▲▼德山秀典。（圖／翻攝自X／rr_aki）

▲德山秀典與小粉絲合影留念。（圖／翻攝自X／rr_aki）

除了上述藝人外，曾在2017年、2018年主演《假面騎士》的犬飼貴丈，也傳出在日前祕訪這位小粉絲。據外媒《週刊女性》報導，目前正在拍攝電視劇《95》的犬飼貴丈，在得知該男童的消息後，就趁著空檔去與他見面，還將自己在劇中戴過並珍藏多年的手錶，送給這位小男孩。事後媒體向經紀公司求證，公司則答覆「沒有收到消息」，並表示去探望男童的「或許不是犬飼，而是桐生戰兔（犬飼貴丈劇中角色）」。

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