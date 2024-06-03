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送走李善均半年「田慧振近況曝光」！復工回歸小螢幕　播出時間曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓影帝李善均（이선균）去年底輕生離世，享年48歲，他的演員妻子田慧振（전혜진）難掩悲痛之情，近半年來鮮少對外亮相。不過她的經紀公司今（3日）宣布喜訊，證實她將接下電視劇主演，先前因李善均離世而無限延期的電影也將公開。

▲田慧振痛失丈夫李善均，目前堅守著靈堂。（圖／翻攝自經紀公司Instagram）

▲田慧振在李善均離世後，首度接下新作品。（圖／翻攝自經紀公司Instagram）

李善均在去年因涉嫌吸毒而接受檢警調查，雖然他始終堅稱沒有吸毒，也通過了多次毒品測試，但事業仍遭受重創，最終被發現在車上輕生身亡，消息震驚南韓社會，而田慧振在葬禮上掩面痛哭的畫面，也引發外界不捨。然而在今年3月，李善均的父親也傳出了離世消息，讓田慧振4個月內接連送走2位親人。

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▲田慧振在出殯儀式上痛哭。（圖／CFP）

▲李善均去年底輕生離世，田慧振難掩悲痛。（圖／CFP）

田慧振的經紀公司「HODU&U Entertainment」稍早發佈聲明，證實她演出一部描繪多種家庭關係的新劇《Riding人生》（譯名），該劇預計會在明年播出，這也是她在李善均離世後，首度接下新作品，消息一出引發粉絲期待。

另一方面，田慧振與黃晸玟（황정민）、廉晶雅（염정아）共同主演的電影《Cross》，原訂要在今年農曆新年假期上映，然而在李善均離世的噩耗傳出後，宣告將無限期延後。不過電影發行商「Plus M娛樂」近期證實，該片將改為以影音串流平台公開，並透露在與Netflix積極討論後，已經決定上架，但確切時間尚未公佈。

▲田慧振痛失丈夫李善均，目前堅守著靈堂。（圖／翻攝自經紀公司Instagram）

▲田慧振新電影《Cross》。（圖／翻攝自經紀公司Instagram）

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