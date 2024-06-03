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小孟老師／6月3日星座運勢　天蠍揪愛人作菜增溫「牡羊財務解圍」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：增強適應能力
感情：保持幽默感覺
財運：股票價格上漲
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：雙子

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雙子座

工作：增強意識認知
感情：給予彼此空間
財運：家庭財務穩定
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：牡羊

天秤座

工作：強化專案管理
感情：保持親密接觸
財運：成功抵禦通脹
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：實現目標管理
感情：共同參與健身
財運：成功支付學費
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

金牛座

工作：發揮創新思維
感情：共同參與活動
財運：成功賣出資產
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：魔羯

處女座

工作：拓展職業視野
感情：建立共同友誼
財運：理財策略有效
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：掌握先進技術
感情：互相鼓勵支持
財運：成功租賃房產
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍

天蠍座

工作：提升執行能力
感情：共同製作美食
財運：獲得資金援助
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：雙魚

雙魚座

工作：提升壓力管理
感情：共同接受挑戰
財運：財務報告健康
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：提升職業自信
感情：享受家庭時光
財運：財務風險降低
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤

獅子座

工作：提升分析能力
感情：照顧生病時候
財運：財務自由夢想
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：處女

射手座

工作：推動員工參與
感情：分享許多愛好
財運：財務狀況改善
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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