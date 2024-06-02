莫文蔚沙漠洩「極限S曲線」！　54歲超辣身材全看光

▲莫文蔚推出新歌。（圖／地球娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

莫文蔚將於6月15日首攻北京鳥巢，以全新巡演《大秀一場》演唱會成為首位於鳥巢開唱的華人流行女歌手，搶先於今（2日）推出新歌《一身焰火去羅馬》，這首歌曲是「The Masters」樂隊成員James 李銖銜繼《月光光》與《豹變》後再度與Karen合作的作品，除了擔綱音樂製作人，還特別邀請韓國知名人聲錄製大師 MAXX SONG 跨刀襄助。選在莫文蔚生日當天上線，作為送給好戰友的生日禮物。

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▲▼莫文蔚遠赴沙烏地阿拉伯拍攝MV。（圖／地球娛樂提供）



MV前往沙烏地阿拉伯一座綠洲城市AlUla（阿爾烏拉）取景，本以為是人煙罕至的沙漠，但一行人在前往 Maraya音樂廳拍攝時，滿滿遊客早已佔據每一個取景的絕佳位置，讓團隊倍感壓力，沿路上各種突發的交通意外更讓大夥焦慮異常，但卻在抵達拍攝場地後，意外發現與前日勘景時熙熙攘攘的遊客聚集大相徑庭，著名景點竟空無一人，Karen長達近一個半小時的拍攝過程中都只有建築、岩石、這面世界上最大的反光板反射出的滿地璀璨。

原先以為早已無緣的Hegra遺址，在即將離開AlUla的两日前，竟有旅客因故取消，讓團隊意外拿到了前往景區的門票，即便一大早七點才通知，八點半必須到達景區，讓要求完美的莫文蔚興奮不畏艱難趕往，Karen與妝髮老師三人在顛簸的吉普車上，淺淺笑說：「這麼多年了，這些都是小意思啦！」

在一路上「兵荒馬亂卻井井有條」的狀況下，一夥人抵達Hegra遺址，並被眼前美景所震懾：所有美麗的岩石、歷史悠久的遺跡、廣闊浩大的自然盡在其中，過去僅存於團隊幻想世界內的MV腳本，那難以一處尋得的黃沙、曠野和石林，在這應有盡有。



