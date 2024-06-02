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孫安佐被放符水開轟爸爸！律師點出關鍵「他沒瘋」　曝孫鵬私下真實面

記者劉宛欣／綜合報導

星二代孫安佐在泰國呼麻闖民宅被逮，事後媽媽狄鶯透露他被下蠱、像中邪，他為此開直播中澄清邪已解，並表示相當不滿爸爸孫鵬在他水裡放符水，2日一早他現身受訪，坦言已經和媽媽和解，至於爸爸至今沒有聯絡。經常分享時事看法的網紅律師巴毛，稍早也透過臉書分享認為孫安佐「看起來不瘋，只是跟父母相處有問題」。

▲狄鶯、孫鵬為了孫安佐的事情奔波。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲孫安佐泰國呼麻事件掀起討論。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

巴毛2日在臉書發文寫下「認真地看了孫安佐的直播，其實我覺得他看起來不瘋欸，就是跟父母相處有點問題吧！」，提起孫安佐，她接著分享自己在還沒考上律師，仍是一名部落客時，曾上了孫鵬主持的《國光幫幫忙》，當時錄完節目後，其餘兩名主持人都直接離開，就只有孫鵬留下來一一與來賓握手道謝「謝謝來我們節目」，讓她印象非常深刻。

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▲狄鶯、孫鵬為了孫安佐的事情奔波。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯、孫鵬為了孫安佐的事情奔波。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

巴毛感念「連我這種他應該根本不知道是誰的素人，（他）也是很客氣的握手、道謝」，這次孫安佐事件引發輿論熱烈討論，狄鶯公開表示家人讓她心累想離婚，孫安佐更是指控爸爸在沒經過他同意下就擅自放符水，父子關係相當緊張，讓巴毛公開應援「希望他們親子之前的事情可以趕快解決，不然我覺得孫鵬一下子老了好多」。

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狄鶯, 孫鵬, 孫安佐, 巴毛

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