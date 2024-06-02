向佐砲轟勝利急問「誰有他聯絡方式？」　網酸炒話題：演起來沒完了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓藝人勝利2019年涉嫌性買賣、貪污等罪名，遭判有期徒刑一年半。去年出獄後，仍不改高調作風到處玩樂，近日傳出打算在香港開夜店，消息一出讓影視大亨向華強的兒子向佐公開於微博表達不滿，砲轟他「滾回自己國家」，有網友建議他要發聲應該在Instagram或X上等平台比較合適，他則反過來問勝利的聯絡方式，讓不少人質疑他根本只是想藉此炒話題。

▲勝利傳出要在香港開夜店，向佐公開批評。（圖／翻攝自勝利IG、向佐微博）

在向佐留言要勝利離香港遠一點的新聞底下，有網友回覆「在Instagram、推特（現改名X）上發會更好吧」，向佐對此回應「剛剛查了，他所有的外網站全部被封了⋯你有他電話嗎？該看到的他應該看到了，如果他真的看不到的話，中國香港見！」，此番言論一出被不少網友嘲諷他炒話題，賣愛國情懷，還有人挖出他老婆郭碧婷曾與勝利合作戲劇，反問他「你老婆不知嗎？」。

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▲向佐問網友勝利的聯絡方式被酸爆。（圖／翻攝自微博）

底下掀起微博網友熱烈討論「我還蠻期待李勝利去送死的」、「差不多得了」、「終於掌握流量密碼了，等李勝利來了香港，期待你直播撕他」、「幹嘛不去韓國見李勝利」、「郭碧婷不是和勝利合作過一部電影，還要問網友要電話」、「愛國是某些人洗白的超級手段」、「演起來沒完了」、「不如找人查來的更快吧，更何況他這背景還用來微博問啊」。

此前，勝利被港媒爆料於5月23日現身於香港，似乎有意在尖沙咀東部開夜店。消息傳出後，向佐氣憤地在相關報導下留言，直言「真的不歡迎，麻煩離開中國香港遠一點」、「尤其是開什麼夜店呢？再想影響更多年輕人嗎」，對於勝利將事業版圖擴張到香港感到不滿。