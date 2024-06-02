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孫安佐出事「狄鶯孫鵬要負責？」　PTT兩派論戰網嘆：放不開手罷了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐，爆出再泰國呼麻後私闖民宅事件，狄鶯事後出面指出他中邪、被人下蠱。他為此於1日出面開直播澄清，證實自己確實有中邪，但已經解決，同時也指控爸媽的處理方式讓他非常失望，甚至爆料爸爸孫鵬在他的飲用水裡放符水。事件在網路上持續發酵，有鄉民便在PTT發文「孫安佐走歪，狄鶯要負幾成責任？」掀起討論。

▲▼孫安佐受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲孫安佐出面說明呼麻風波。（圖／記者黃國霖攝）

有鄉民在PTT八卦版發問「孫安佐走歪，狄鶯要負幾成責任？」指出這次輿論討論中有很多人認為孫安佐多次惹出事端，媽媽狄鶯要負最大責任，但PO文者提出不同意見「我覺得狄鶯對他很好了吧？又讓他出國念名校，又賣房請律師撈他出來，又出錢讓他做自己想做的事情（健美、拍YT、去泰國玩）」，認為狄鶯對兒子傾注了所有心力，不該被究責。

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該篇文章吸引了許多人回文，不少人認為孫安佐已經長大，必須為自己的行為負責，留言「都成年人了，自己負責，媽媽放不開手罷了」、「零」、「這媽媽還不好？孫都幾歲了」、「成年了有自我意識與自主選擇，責任自付是一定的，父母一直幫擦屁股也很無奈，誰不是望子成龍」。

▲狄鶯相當疼愛兒子孫安佐。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯相當疼愛兒子孫安佐。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

另一方面，也有不少人認為狄鶯、孫鵬對兒子「寵過頭」，直言「8成」、「慈母多敗兒」、「沒把價值觀念教好，連帶就是出社會後很容易被誘惑走偏」、「感覺她老公干涉不了她怎麼教小孩」、「放太多關注在小孩身上了，太多的愛讓人太沉重」、「9成，小孩教不好父母責任」。

孫安佐呼麻闖禍事件爆發後，不只網路關注度高，也有名人出面發表看法，經常發表時事看法的桃園市議員黃瓊慧看了孫安佐的直播後十分同情，認為孫「已經是在跟外界求援」，她也直言「請狄鶯孫鵬放過孫安佐」，事情應該讓孫安佐自己收拾、承擔，做人父母不要插手或爆料隱私給社會大眾，才是對孩子的尊重，「放過自己、也放過孫安佐，無止盡的情勒只會害死孫安佐！」

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