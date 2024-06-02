白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓2004年發生一起轟動全國的集體性侵案件（密陽女高中生集體性暴力事件），44名男高中生對一名女國中生集體性侵，時間長達1年，但由於加害人都未成年，當時只受到極度輕微的刑罰。該案已經過去20年，男學生現年齡介於36至38歲左右，怎料，「知名廚師」白種元的YouTube頻道日前竟拍到其中一名加害者的近況，他早已恢復正常生活，生下女兒後經營餐廳，引起韓國網民眾怒，湧入影片下方留言「不準下架影片」，在韓掀起熱議。

▲白種元YT節目意外拍到密陽女高中生集體性暴力事件的主謀。（圖／翻攝自白種元YouTube）



白種元是南韓很有聲望的零負評廚師，他除了在頻道分享做菜秘訣，還會走遍南韓各城市尋找美食餐廳。沒想到，他在2022年拍攝的一則影片，近期被發現竟拍到了「密陽女高中生性侵案」的主謀，他當時前往淸道郡一家生牛肉拌飯店用餐，而該家餐廳就是當年加害男學生所經營的店面。

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▲▼韓網挖出密陽事件主謀的近況，現在正在經營一家生牛肉拌飯餐廳。（圖／翻攝自白種元YouTube）



根據南韓網友的爆料，該位男學生長大之後，恢復正常的日常生活，結婚成家並生下女兒，與妻子經營一家餐廳。沒想到，巧的是，白種元在不知情的情況下，竟到訪過該家餐廳用餐，男主人圍著廚房圍裙親自接待，還不時在鏡頭後方走來走去，他則大讚食物很好吃，為餐廳賺了不少名氣、增加很多客人。

該則影片雖早在2年前上傳，但近日湧入大批網友留言「不準下架影片」、「主謀還過得這麼好」、「被性侵的女生過了20年還在痛苦，你們家看起來真是和睦」、「拜託不要下架影片，我自己生女兒看得都流淚了」、「是那位密陽女高中生性侵案的主謀朴某對吧」，該名店長連IG帳號都被翻出來，在韓引起高度關注。

▲南韓網友集體爆氣，要求官方「不準下架」。（圖／翻攝自白種元YouTube）



密陽女高中生集體性暴力事件發生於2004年，44名男高中生透過網路交友方式誘拐一名當時僅是國三生的少女，並集體性侵長達1年時間。由於44名男學生多數未成年，其中只有10人被起訴，20人送往少年院輔導，13人無公訴權，還有1人當時扯入其他案件因此被潛返回塔城市。

該案後來曾被改編為電影《青春勿語》（韓國原名為，韓公主），女主角由千玗嬉主演，電影上映後，該案再次獲得各界關注，案件如今雖已過了20年，但至今都是南韓民眾人神共憤的一起性侵案。