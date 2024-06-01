傅孟柏揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

男星傅孟柏和經紀人女友安安交往11年，上個月他驚喜發文宣布成為人夫，同時也升格準爸爸，最近小倆口舉辦寶寶性別趴，2人揭曉過程的真實反應，全被參與派對的女星莫允雯及晏柔中給拍了下來。

▲傅孟柏舉辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／crystalyen418、xtina0505）

透過莫允雯在IG限動分享的影片畫面可見到，經紀人安安和老公傅孟柏一起將月亮形狀的布置物用手往下一拉後，瞬間噴出粉紅色的紙片彩帶，正式揭曉2人即將迎來女寶寶的誕生，全場也發出興奮的尖叫聲。安安在得知結果的當下，開心地揮灑紙片，一旁的傅孟柏則是拿出手機紀錄當下的過程，畫面相當甜蜜幸福。

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▲莫允雯參加傅孟柏舉辦的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／xtina0505）

莫允雯除了PO出傅孟柏與安安揭曉寶寶性別的過程之外，也在限動中以「乾媽」自稱，分享小倆口切蛋糕及自己與安安的合照寫下「我乾女兒的影帝爸比與美女經紀人馬麻」、「乾媽會好好陪妳一起探索這個美麗的世界」等祝福話語。事實上，傅孟柏與安安在日前曾傳出婚訊，不過當時2人否認，直到傅孟柏生日當天，他才在社群宣布喜訊，消息一出，讓不少人紛紛在貼文下留言獻上祝福。