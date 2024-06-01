植牙後「右臉痛到脖子」竟是癌！日星本橋由香抗癌3年逝享年46歲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星本橋由香因罹癌於5月31日早上8點43分逝世，享年46歲，所屬劇團同日發文證實死訊。她生前活躍在特攝劇系列演出，因罹患原位不明的癌症，已經抗癌3年，29日突然病情惡化，就此撒手人寰。

▲日本女星本橋由香因罹患原位不明的癌症病逝，享年46歲。（圖／翻攝自X）

本橋由香1996年在超級戰隊系列《激走戰隊車連者》飾演黃戰士、《暴太郎戰隊 DONBROTHERS》飾演索諾娜，被特攝劇迷熟悉。她2021年曾在部落格發文記錄自己發現罹癌的過程。她最初是去牙科診所植牙，之後開始覺得右臉及右脖子出現疼痛症狀，不料從看牙到轉診大學醫院，接著看了口腔外科、皮膚科、耳鼻喉科，接受正子造影檢查後，發現惡性淋巴瘤，同年5月確診原位不明癌，並開始抗癌治療，2023年10月一度因心包膜積水緊急住院，並持續接受化療，而今年4月還曾隨著劇團公演站上舞台。

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▲劇團發文證實本橋由香逝世。（圖／翻攝自X）

不曾放棄演出的本橋由香，在個人X最後發文是4月6日，轉發公演的舞台照，並PO文「謝謝」。當時她戴著假髮，身穿中空裝跳肚皮舞相當賣力。她逝世消息公開後，影迷紛紛留言祈願她一路好走。

▲本橋由香熱愛演出，4月還戴假髮登台公演。（圖／翻攝自X）