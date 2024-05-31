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美女主播宋燕旻曬「飽滿上圍＋事業線」辣翻！　網暈：好大的誠意

記者劉宛欣／綜合報導

宋燕旻除了是華視主播，同時也是電影《咒》導演柯孟融的太太，甜美臉蛋及傲人身材受到關注，經常透過臉書分享日常生活的她，前幾個禮拜到歐洲旅遊的她，31日再度曬出在當地拍的系列美照，傲人的上圍讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

▲宋燕旻辣露事業線。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

▲華視主播宋燕旻擁有甜美臉蛋以及傲人的身材曲線，是不少人心目中的女神。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

宋燕旻31日在臉書曬出半個多月前歐洲旅遊的美照，內文寫下「在浪漫的國度心情很好，感覺都比在台灣長得好看一些。」照片中可以看到她身穿灰色大衣，裡面卻是搭配超低胸爆乳緊身綠色上衣，傲人的渾圓雙球呼之欲出，大方秀出身材，讓網友大飽眼福。網友紛紛留言「嚇死人的美」、「真是美得不像話～」、「好大的誠意」、「身材超讚」、「謙虛了，人美，與在哪裡無關喔」。

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▲宋燕旻辣露事業線。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

▲宋燕旻辣露事業線。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

▲宋燕旻辣露事業線。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

事實上，宋燕旻幾周前還在歐洲時就陸續有放出火辣照片，當時她曾曬出在塞納河上吃晚餐搭配夕陽的照片，表示「消失了半個多月，覺得時間也過得太快速了，非常喜歡在塞納河上的絕美遊河晚餐，建議大家有機會來巴黎一定要體驗一下。」附上的禮服照也是大方露出了事業線。

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