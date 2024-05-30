楊繡惠談到媽媽哭了　竟是因為這個原因

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害阿翔、籃籃、楊繡惠、李又汝、鄭楠鐘日前到桃園大溪體驗櫛瓜(如意瓜)種植，一開場就熱鬧非凡，看職人羅仕伃打扮成財神爺的模樣，一手拿如意、一手拿金元寶喜氣登場，特別提到今天的農產品就跟財神爺手中的如意長得非常像，打開金元寶後發現裡面放滿滿的櫛瓜，原來因為櫛瓜外型相當像傳統工藝品的如意，才有此美名。眾人直呼都長知識了！



▲楊繡惠(左)提到媽媽感動互動淚灑錄影現場。（圖／民視提供）

在採收過程中，職人用「黃色塑膠片」來補櫛瓜最大的害蟲「瓜蠅」，櫛瓜開的花就是鮮黃色，而這害蟲特別只愛黃色，為了證明瓜蠅只愛黃色，籃籃隨即拱阿翔扮成黃色捕蠅片，站在農田中黏瓜蠅，只見阿翔穿著黃色緊身衣，胸前貼黃色跟橘色塑膠片，畫面爆笑又有趣，眾人笑說阿翔身材扮成塑膠片毫無違和感。

▲阿翔穿一身黃負責捕蠅。（圖／民視提供）

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職人更是跟觀眾介紹「櫛瓜貴族」，原來還有櫛瓜帶著黃色花，一般櫛瓜一根平均25元，帶著花的一根平均250元，因為市面上稀少，而且大多被高級餐廳收購，現場簡單料理就讓主持群享用，鮮甜爽脆滋味讓大家吃了還想再吃。



工作8年的職人更在節目中聊到甘苦談，提到長輩會覺得務農這職業不體面，透過節目與家人告白，大家紛紛都被感動到。楊繡惠更哽咽的提到有一次幫媽媽染頭髮的時候，一梳開發現都是滿滿的白頭髮，當時一邊梳頭髮一邊流眼淚，默默拭淚後，拋開害羞並大聲地與媽媽說聲我愛妳，眾人聽到都熱淚盈眶，並且大家更珍惜與家人的相處時光。