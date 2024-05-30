記者劉宛欣／台北報導

2024「TRE台北國際成人展」即將於8月9日至8月11日在南港展覽館登場，今年邀到的陣容也相當華麗，包含河北彩伽、小宵虎南、紗倉真菜、七澤米亞等百位女優共襄盛舉，前30日舉辦記者會，由「王牌女優」紗倉真菜、「小隻馬女神」七澤米亞兩人代表出席，兩女神還在復健科醫師的指導下，在台上當場為彼此按摩，畫面相當引人遐想。

▲紗倉真菜、七澤米亞出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

紗倉真菜、七澤米亞這次來台見到媒體大陣仗採訪直呼緊張，七澤率先分享前一天工作結束去了士林夜市，吃到了台灣美食的代表之一清蒸肉圓，獨特的滋味讓她印象深刻、非常喜歡，因為也喝了一點小酒，回到飯店後在IG上分享了《神隱少女》千尋爸爸吃東西的畫面，笑稱「因為聽說千尋爸吃的是台灣肉圓」。

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▲七澤米亞分享來台吃美食的趣事。（圖／記者黃克翔攝）



兩位女神在台上為彼此按摩，紗倉真菜稱讚七澤「尤其是按屁股的時候，感覺自己好像變成男生，摸起來很柔軟、好開心，但也有點緊張！」七澤米亞也笑著回答「她肌膚柔軟又光滑，而且在摸的時候距離很近，一直聞到她身上的香味，讓我不小心笑了一出來，不曉得有沒有被拍到」。

▲兩人在台上為彼此按摩，示範TRE上的粉絲福利。（圖／記者黃克翔攝）



紗倉真菜、七澤米亞同為人氣女優，坦言平時也會觀摩彼此的作品，紗倉真菜稱讚七澤米亞臉部表情變化很豐富，讓她很佩服，看得時候忍不住會思考「我能做到這樣嗎？」七澤米亞則表示「今天是第一次跟紗倉見面，之前就有聽說她性知識很豐富，希望這次閒暇時間，可以找她請益！」兩人都相當敬業。

▲紗倉真菜、七澤米亞這次來台是首次見面合作。（圖／記者黃克翔攝）



去年的TRE請來了三上悠亞站台，今年才第一次參與TRE的紗倉真菜表示「有透過照片、影片看到她在台上的表現，一顰一笑、動作都很完美、厲害，我希望我自己也能學習，但不知道從何學起，真的太多可以學了」，至於去年有與三上同台的七澤則分享，當時有在台上打招呼的流程，她非常緊張，站在她前面的三上發現她很緊繃，還貼心地轉過來安慰「別緊張，沒關係的」，讓她相當感動，期望自己未來也能成為如同三上一樣照顧後輩的前輩。

▲紗倉真菜首次參與TRE，七澤米亞則已經有經驗。（圖／記者黃克翔攝）



另外，七澤米亞分享了自己拍攝的經驗，通常在開拍之前，會與合作的男優聊天，藉此先了解一下對方的興趣、是好，大概是什麼類型的人，這讓她在拍攝時能夠盡量配合對方的取向，有更好的默契，聊起傳言稱「鼻子大就是GG大」，兩人則紛紛表示這是謠言。

身高145cm的小隻馬七澤米亞還透露：「因為體型嬌小的關係，大家把我當作妹妹看，但其實在床上我會化身小惡魔，主動進攻對方敏感帶，屬於S取向，不知道粉絲喜歡妹妹還是姊姊的我呢？」撩粉功力一百分。這次2024「TRE台北國際成人展」於8月9日至11日間舉辦，有多達300個攤位進駐，粉絲只要購票就有機會與喜歡的女優近距離互動，門票將於6月1日中午12點在JKFace準時開賣。