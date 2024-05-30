馮媛甄定居台中6年曝婚後生活！　阿翔硬沾邊遭浩子嗆：我們想知道嗎？

記者孟育民／台北報導

公視台語台招牌綜藝節目《HiHi導覽先生》，在最新一集中李霈瑜（大霈）揭曉這次要導覽的地方是台中中區，又稱舊城區，接著她反問浩子：「為什麼要去舊城區？」沒想到浩子居然說：「因為我們算是中古的藝人。」出乎意料的答案讓大霈馬上反駁：「你是啦，我不是！」讓浩子忍不住虧：「妳出道幾年了？也快20年了，在那裡裝年輕，拜託。」被暴露出道年資的大霈馬上請浩子「嘴巴閉閉」，有趣對話笑翻現場。

▲浩子和大霈互相鬥嘴。（圖／公視台語台提供）

浩子除了虧大霈是「中古藝人」，在歡迎試玩隊員阿翔與馮媛甄出場時，介紹他們是「比較舊的藝人」，讓搭檔主持人大霈忍不住提醒「這樣沒禮貌」，想不到浩子自有他的獨特見解：「怎麼會沒禮貌，舊的大家比較有感情，是大家比較認識的藝人。」讓一旁的阿翔和馮媛甄哭笑不得，兩人開始比誰較「舊」，浩子更虧馮媛甄：「我小時候也有看妳的電視。」

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▲馮媛甄被阿翔虧舊藝人。（圖／公視台語台提供）

婚後搬去台中6年的馮媛甄，覺得在台中生活很有趣的是，會喝木瓜牛奶配烤土司或麵包，又或是酸梅湯配麵食；身為台南人的阿翔也想盡辦法和台中沾上邊，搬出「老婆的姊姊是台中人」的關聯，讓浩子好氣又好笑，「我們想知道嗎？誰要知道你老婆的姊姊？」

▲阿翔常被誤認是東南亞的朋友。（圖／公視台語台提供）

阿翔連忙解釋自己很熟台中舊城區，不過現在很少去，因為那裡有東南亞市場，菲律賓人、印尼人等都在那裡買東西，昔日搭檔浩子卻調侃：「你回去那裡就變主場了。」被誤認新移民的阿翔苦笑自嘲：「為什麼我很少去？我去的時候，都跟我講家鄉話，我根本聽不懂，跟我講印尼話我聽得懂嗎？」逗得大家笑開懷。