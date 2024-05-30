布魯斯威利「失智息影2年」女兒親揭病況！　與1歲孫女互動曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

69歲的好萊塢男星布魯斯威利 （Bruce Willis）以《終極警探》系列走紅，2022年他因罹患失語症宣告息影，不料隔年又確診額顳葉失智症，讓大批影迷震驚、不捨。他的大女兒，演員路莫威利（Rumer Willis）日前談起他的病況，透露他現在在家裡享受天倫之樂，有1歲的孫女陪伴，狀況非常好。

▲布魯斯威利前年因失語症狀宣布息影，去年證實罹患失智症。（圖／車庫提供）

路莫威利是布魯斯威利與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）的女兒，她在2022年底宣告懷孕，隔年4月產下女兒盧埃塔（Louetta），也是布魯斯威利的第1個孫女。她昨（29日）登上美國談話節目《今天秀》（the Today Show），說起爸爸布魯斯威利，她透露不久之前，才剛帶著女兒去探望他，「他（健康狀況）非常好」。

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▲路莫威利分享布魯斯威利與孫女的互動。（圖／翻攝自IG／brucewillisbw）

路莫威利也分享了布魯斯威利與孫女之間的互動，她透露1歲的盧埃塔目前剛剛學會走路，經常會一步一步慢慢地朝爺爺走去，而布魯斯威利則是對這個孫女相當寵溺，溫馨畫面讓路莫威利不禁直呼「真的好甜蜜」。