邵雨薇遊學2個月「拍片講日文」　曝學習成果：很高興我來了

記者蔡宜芳／綜合報導

邵雨薇在4月放下工作，重拾學生身份，遠赴日本遊學。如今兩個月過去，她29日在社群分享自己的學習成果，也透過拍影片只說日文的方式，表達自己學習的決心，PO引來許多網友為她加油打氣。

▲邵雨薇4月到日本遊學。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇透露，她目前已經學到第19課，從一開始只背熟了50音、單字只記得幾個的初級班開始，透過每天一到五上學、一天三個半小時的課程，加上課後的努力練習，她在短短兩個月內有了顯著的進步。邵雨薇坦言，在學習日語的過程中，她發現理解、背誦和書寫相對簡單，而最難的部分是對話，「充滿敬語的講電話更是難上加難，但目前成功講了兩次訂位電話（雖然對方應該聽得很痛苦）。」

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▲邵雨薇分享學習成果。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇也分享了一支說日文的影片，她在影片中介紹自己的作業和插畫，「簡單錄下了這個影片，用了最熟悉的簡單文法，兩個月，原來就可以很不一樣。」她感性表示，很高興決定到日本遊學，學會越多事物，心裡總是越滿足，「這是一趟夢幻的旅程，由衷感謝。」她的PO文也引網友紛紛留言「不得不說妳好適合講日文，加油」、「祝妳日文越來越好」、「有在好好學發音唷，這發音是不錯的」。

【邵雨薇全文】

前幾天錄了這個影片，

當時正學到第18課，

目前已經19課。進度飛快，

這次遊學經驗真的非常充實，

到日本前，

其實只用了非常零碎的時間背了50音，

單字也只記得幾個，

所以當時入學考分班的時候，

理所當然的進了初級0班，

在這個一到五上學，

一天三個半小時的課程，

每天下課後，也花非常多時間讀書練習。

也許是難得任性的長假，

突然間有機會能只對一件事情非常專心，

激起我想好好念書的慾望。

在學習這兩個月的感受，

發現最簡單的事情是理解，背起來然後讀與寫。

最難最難的還是對話，

充滿敬語的講電話更是難上加難，

但目前成功講了兩次訂位電話

（雖然對方應該聽得很痛苦）

簡單錄下了這個影片，用了最熟悉的簡單文法，

兩個月，原來就可以很不一樣。

很高興我來了。

學會越多事物，心裡總是越滿足。

這是一趟夢幻的旅程，

由衷感謝