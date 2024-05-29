朱軒洋消失2個月「突更新工作動態」　網酸試水溫⋯粉力挺：期待新作

記者蕭采薇／台北報導

男星朱軒洋上月初被爆劈腿有「鄉民老婆」之稱的歌手吳卓源（Julia），已經將近兩個月未公開露面。他29日久違在官方IG更新動態，貼出為雜誌《ARENA HOMME＋》五月號拍攝的照片，同時附上簽名。雖然依然有負面的聲音，但也有粉絲表示：「好看（心）期待你的新作品。」

▲朱軒洋已經將近兩個月未公開露面。（圖／資料照／攝影中心）

朱軒洋在神隱一個月左右時，曾在五月初無預警現身在過去已清空的舊社群帳號，配圖是上個月為時尚雜誌拍攝的封面照，引起網友討論。而他當時特地使用舊社群帳號，留言卻不太友善，被網友狠酸：「謝謝你提醒我退追。」、「怎麼還敢出來？」

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又消失了將近一個月的朱軒洋，29日重回新帳號，久違更新工作動態，不過留言區也出現了新的聲音。儘管還是有「又來試水溫了」、「雜誌社跟你都很有勇氣」、「臉皮還是蠻厚的」等聲音，但也開始有人表示：「我覺得好奇怪喔，朱軒洋是有結婚嗎？」、「字很美」以及「期待新作品」等正面留言。

▲朱軒洋久違公開工作動態。（圖／翻攝自IG）

不只朱軒洋，「鄉民女神」吳卓源形象受到不小影響，她雖在事發後銷聲匿跡，但也準備將在下月公開露面，除了參加南台科大校唱外，也持續籌備新單曲，預計6月推出，悄悄地積極為復出做準備。