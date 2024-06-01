小孟老師／6月1日星座運勢　牡羊收入增長「射手升職加薪」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：加強目標設定
感情：給予驚喜禮物
財運：存款逐漸增加
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：職員學習進步
感情：慶祝重要日子
財運：成功償還債務
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：善用技術提效
感情：支持對方夢想
財運：財務管理優秀
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【土象星座】
工作：促進團隊融合
感情：擁有甜蜜時光
財運：成功創辦企業
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：靈活應對變動
感情：分享戀愛點滴
財運：投資獲得收益
幸運色：白色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：主動參與培訓
感情：擁有浪漫約會
財運：理財計劃順利
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【水象星座】
工作：提高管理能力
感情：旅行增進感情
財運：成功投資基金
幸運色：銀色
貴人：雙子
小人：射手
工作：克服工作挑戰
感情：解決感情困難
財運：購房夢想實現
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：強化工作規律
感情：經歷困難同甘
財運：股市投資回報
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：處女
【火象星座】
工作：更為追求卓越
感情：培養更多興趣
財運：收入穩步增長
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：建立良好聲譽
感情：彼此無話不談
財運：節省更多開支
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：發揮團隊能力
感情：彼此體貼入微
財運：獲得升職加薪
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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