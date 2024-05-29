日資深女諧星酒井末子胰臟癌逝世！　死訊1巧合網震撼

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深女諧星酒井末子因胰臟癌於27日在大阪醫院離世，享壽72歲。她生前與里谷正子搭檔雙人組「今いくよ・くるよ」（現在去了喔・來了喔），是女性漫才表演的殿堂級人物，而「現在去了喔」里谷正子2015年胃癌離世，「來了喔」酒井末子如今也走了，兩人逝世之日僅相差一天。

▲資深女諧星酒井末子胰臟癌逝世，享壽72歲。（圖／翻攝自X）

酒井末子與里谷正子是高中同學，同屬軟式棒球社的成員，後來雙雙拜師女子漫才師金喜多代，並組成「今いくよ・くるよ」，在80年代風靡無數觀眾。兩人以浮誇的動作以及華麗的造型，帶給觀眾許多笑容，2023年獲選「上方演藝殿堂」表揚。

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▲酒井末子與里谷正子是高中同學。（圖／翻攝自X）

▲酒井末子（左）與里谷正子80年代以漫才表演爆紅，私下感情非常好。（圖／翻攝自X）



里谷正子因罹患胃癌，2015年5月28日病逝大阪醫院，享壽67歲。酒井末子與里谷正子合作漫才一輩子，私下感情也非常好，最後因胰臟癌於5月27日離世，所屬公司吉本興業在里谷正子辭世這一天發表訃聞，粉絲難過也驚嘆巧合，直呼「兩人一起在天國開心的表演漫才了」、「感受到羈絆」、「一路好走」。