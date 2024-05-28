《魷魚遊戲》「001爺爺」被KBS禁了！性騷判有罪　官方證實：中止出演

記者劉宛欣／綜合報導

南韓資深演員吳永洙在《魷魚遊戲》中飾演「001」參賽者爺爺，在全球聲名大噪，不過他隨後就被爆出曾在2017年9月涉嫌對一位劇團女性成員伸出魔爪，他堅稱為了幫對方指路才牽手，一審被判有期徒刑8個月、緩刑兩年，他選擇繼續上訴。官司方面未落幕，演藝生涯無可避免地受重創，其中，國營的KBS電視台於28日正式宣布，限制他出演台內的節目。

▲吳永洙靠著《魷魚遊戲》爆紅，卻馬上因性騷擾案重創事業。（圖／Netflix提供）

根據韓媒報導，吳永洙在一審被判有罪，被KBS限制他出演節目，另外，陷入酒駕逃逸案遭拘留的金浩中，官方則透露會另行審議，KBS相關人員28日對外表示「節目出演限制審查委員會於13日對吳永洙做出了『中止出演』的處分」，至於金浩中一案則將於29日另開會議進行審查。

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▲吳永洙被KBS限制出演。（圖／CFP）

吳永洙涉嫌性騷擾重創演藝生涯，所有工作喊停，一審法官認為，根據受害者的日記所描述，女方在事發後接受商談，商談內容與事件部份吻合，判定受害一事屬實，但念在吳永洙是初犯，最後處以有期徒刑8個月、緩刑兩年，並接受40小時性暴力課程講座，面對有罪判決，吳永洙也公開表示會繼續上訴。