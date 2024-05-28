小野麗莎北流開唱再爆「重磅級嘉賓」　主辦給線索：大咖男星

記者吳睿慈／台北報導

日本「Bossa Nova女王」小野麗莎（Lisa Ono）慶祝演藝生涯35年，全新巡演《2024 Lisa Ono 小野麗莎35週年世界巡迴演唱會》來到台灣，首站唱進台中國家歌劇院大劇院，邀請金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，高雄站嘉賓則是徐若瑄。主辦28日夢幻名單再一彈，她宣佈6月9日首攻台北流行音樂中心，同樣是為重量級音樂人，真實身份賣關子。

▲小野麗莎宣布台北開唱場次，同樣有重磅級嘉賓助陣 。（圖／好滿意音樂提供）



小野麗莎曾在疫情時期逆風來台公演，療癒了全台民眾，當時北中南場次座無虛席，對此，她說：「我真的很感動，所以選擇將我35週年世界巡迴演唱會第一場就定在台灣。」回想當時是世界疫情快要結束的時候，「很多人在我的音樂中療癒自己，現在終於可以脫掉口罩，完全放鬆心情在音樂裡，是多麼幸福的一件事情！」

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▲小野麗莎稱讚蕭煌奇幽默。（圖／好滿意音樂提供）



被問到台中站與蕭煌奇的合作，小野麗莎表示最喜歡蕭煌奇的幽默，「他在音樂和舞台的表現能力都很強，和他的合作，從某種角度來說，是他通過自己的方式激發一個更好的我出來。」她更讚許兩人的《家後》男女對唱版本反應相當好。

此外，高雄站將迎來嘉賓徐若瑄，Vivian則說：「老師唱什麼，我就唱什麼」，被問到是否想好和Vivian合唱的曲目？小野麗莎大方表示，「有！我最近在練Vivian的歌！敬請大家拭目以待喔！」又補一句：「絕對也會是限量版的Live演出！」

▲小野麗莎北、中、南開唱 。（圖／好滿意音樂提供）



此回台北站嘉賓同樣相當大咖，主辦方「好滿意音樂」賣個小關子，決定給樂迷一點期待和驚喜，只透露嘉賓「是個男生」、同樣也是鍍金的「金字輩」，小野麗莎也給了小提示，表示：「他是一位重量級的、用生命在歌唱的音樂人。能在世界巡演台灣站的收官場和他一起為我的35週年紀念，是我職業生涯的小確幸。」購票請洽OPENTIX。