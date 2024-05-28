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啦啦隊女神「住家密碼鎖遭解鎖」！　還原過程無奈喊：我有繳管理費

記者王靖淳／綜合報導

「全糖女神」小珍奶（王芯羽）是味全龍啦啦隊成員之1，今（28）日她發文透露，住家密碼鎖遭不明人士解鎖，找了管理員幫忙還被不耐煩對待。為此，小珍奶無奈表示：「我有繳管理費！」

▲小珍奶。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

▲小珍奶。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

小珍奶以「大樓規定的費用住戶有應盡繳交的義務」為題在Threads上發文，透露她家那層樓只有2戶，電梯磁卡只能刷自己的樓層，不過前陣子卻出現不明人士，趁半夜12點的時候，跑去解鎖她家的密碼鎖，甚至還發生不只1次。

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▲小珍奶。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

▲小珍奶是味全龍啦啦隊成員之1。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

小珍奶嚇壞表示，自己跑去找管理員幫忙看監視器畫面，結果對方卻給她1種在找麻煩的感覺，「可能打擾到他休息？！畢竟半夜，夜班有時候不太認識。但我想說，我有繳管理費，幫忙調看監視器、維護住戶安危，應該不會太過份吧！嗚。」

▲小珍奶。（圖／翻攝自Instagram／bubbletea_wang）

▲小珍奶透露家裡的密碼鎖被不明人士解鎖。（圖／翻攝自Threads／bubbletea_wang）

小珍奶的貼文在曝光後不久，吸引不少網友寫下關心的留言，有人建議她可以趁白天的時候，去找社區主委或總幹事處理，就連中信兄弟啦啦隊成員冼迪琦也現身留言，建議小珍奶裝個監視器保護自己，「晚上有人亂解密碼鎖，也可以錄影存證或看看狀況！」

▲小珍奶的貼文吸引網友留言關心。（圖／翻攝自Threads／bubbletea_wang）

▲小珍奶的貼文吸引網友留言關心。（圖／翻攝自Threads／bubbletea_wang）

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啦啦隊, 小珍奶, 冼迪琦

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