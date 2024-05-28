陳沂自豪「粉色O頭」初夜全說了！　認交往前先試車：尺寸堪用就好

記者孟育民／台北報導

知名網紅陳沂以針砭時事和人物而聲名大噪，這次在SWAG的力邀下決定加入平台，今（28日）出席記者會，透露是為了錢才決定下海，價碼約6位數，直播尺度無上限，大方分享自己的房事，坦言從來沒約過砲，「我也很想有，當我想要約砲的時候，我已經有知名度了，我真的沒經驗，用完發現性器不合該怎麼辦？之後也會跟大家分享性知識。」

▲陳沂加入SWAG，講話尺度超大。（圖／記者湯興漢攝）

陳沂現在單身，但交往前一定要先試車，「因為你沒有試用過就確認交往關係，當你要立刻解除契約也很麻煩，已經到曖昧的階段，大家一定要安全性行為，曖昧讓人受『精』委屈，目前沒有過下車的經驗，我運氣很好。」她說從來也沒有在戶外過，讓她大喊：「我就很羨慕，因為我們那個年代性是比較害羞的事情，當慢慢開放我就有知名度了，我就沒辦法體驗野戰。」至於偏好男生的尺寸，她說堪用即可，沒有追求長度。

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▲▼陳沂覺得交往前一定要先試車。（圖／記者湯興漢攝）

被問最後一次快樂時何時？她笑說：「我直播那天會感受到最後一次快樂！」不過她說第一次的時候已經成年，接著反問「我想問大家第一次是快樂嗎？」頻頻被追問，她下秒又大開黃腔說：「我已經濕了，我很容易濕，你們一直刺激我，我非常容易噴水。」陳沂將大尺度直播，她特別還有去做私密處保養，「粉嫩的部分，我之前有做粉紅奶頭術，我要再次強調不管妳是什麼顏色都會有人喜歡，這個最重要。」