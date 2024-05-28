《善宰》結局搶先看！邊佑錫再愛上她「咖啡廳寵妻」20萬粉絲暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《背著善宰跑》即將在28日晚間迎來大結局，邊佑錫與金惠奫經歷數度分離又重逢，他在最後一集總算再次想起女方，官方釋出近3分鐘的甜蜜片段搶先看，兩人復合後展開約會時光，他展現「寵妻模式」，直奔金惠奫工作的咖啡廳外，還請全場吃蛋糕，萌又可愛的表現看得觀眾不自覺揚起笑容。

▲▼《背著善宰跑》即將迎來大結局，官方28日上午釋出搶先看片段。（圖／翻攝自tvN）

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邊佑錫飾演的柳善宰對金惠奫飾演的任率一見鐘情，他為了救女方失去性命，再次穿越後，任率試圖改變命運，兩人成了陌生人，虐心劇情看得觀眾一把鼻涕一把眼淚，直到15集尾聲，他終於想起來過去的記憶，重新找回摯愛。

▲▼邊佑錫再次愛上金惠奫，直奔咖啡廳約會。（圖／翻攝自tvN）



《背著善宰跑》即將迎來結局，官方28日上午曝光近3分鐘短片預告，兩位主角再次相愛，柳善宰緊黏著女友任率，不顧自己明星的身份直奔到對方工作的咖啡廳，甫現身就引起四周民眾猛尖叫，他為了讓女友好好地吃飯，大方地請了全餐廳客人每人一份蛋糕甜點，情侶檔再次撒糖，粉絲直呼「這段等好久了」、「拜託是happy ending」。

▲邊佑錫放電全場暴動。（圖／翻攝自tvN）



預告片甫公開後，目前已經突破20萬點閱率觀看，逾2千則留言湧入，粉絲淚崩「不想跟《善宰》說再見」、「心情有點怪怪的」、「這居然是最後了」、「突然就掉下眼淚了」、「最後一集兩個人都要幸福」，多數劇迷捨不得與戲劇告別。