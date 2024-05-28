《終極6》製作費7千萬！　汪東城承諾出資「突然退出」

圖文／鏡週刊

前幾年疫情之故，台灣藝人在中國大陸發展停滯，不少人轉回台灣影視圈觀望，以《終極》系列成名的汪東城， 2021年一度放消息透露《終極一班6》有望在2025年終極20週年之前開拍，外傳他還出資成為金主兼製作人之一。但事隔3年，傳出計畫已經停擺，因汪東城事業重心又突然轉往對岸，讓不少人聞訊錯愕不已。

▲汪東城傳出因中國大陸商演多，臨陣退出《終極一班6》拍攝籌備。（圖／翻攝自汪東城微博／鏡週刊）



汪東城當年因《終極一班》飾演史上最強高中生「東哥」成名，也是眾多粉絲的年輕歲月記憶，他一開始在IG發文要粉絲期待老班底合體，不停釋放相關訊息，讓鐵粉期待，同時也找上當年製作班底洽談合作，合體拍續集，看起來彷彿箭在弦上。

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掀回憶殺 半途竟抽腿

去年，《終極》系列班底難得聚會，同時為42歲的汪東城慶生，集合老班底藍心湄、黃小柔、還有「寒」蔡芷紜和「金寶三」張皓明，瞬間掀起觀眾的回憶殺，直呼：「終於合體了。」也讓拍續集一事再掀熱度。據悉籌拍消息釋出後，不少經紀公司為推薦新人也遞出藝人資料想爭取試鏡機會，卻遲遲沒有下文。

▲汪東城（左）兩年前刻意找飾演金寶三的張皓明（右）釋放《終極一班6》拍攝消息。（圖／翻攝汪東城IG／鏡週刊）

據本刊追查，汪東城確實極想籌拍續集並挖角有潛力新人，但因今年中國大陸方面演出邀約紛紛冒出，他只好先放下一切拍攝前期瑣事，前往對岸，因此導致已經進入選角階段的《終極6》恐不了了之，劇本好不容易有了方向，如今也可能胎死腹中。

▲汪東城（左起）去年積極邀當年合作《終極》系列的藍心湄和黃小柔重聚。（圖／翻攝自汪東城微博／鏡週刊）

據了解，《終極6》原本估計製作費多達7、8千萬元，動畫部分必須超越多年前的特效，因此所費不貲，汪東城原本也允諾將出資並兼任製作人，但他年初僅簡單交代先退出此案，接著就忙自己在對岸的工作。

▲《終極一班》系列自2005年以來捧紅不少新生代藝人。（圖／翻攝自終極系列臉書／鏡週刊）

物是人非 開拍難預料

從汪東城IG動態看來，他的確在今年農曆年後在中國大陸四處接演出，足跡踏遍大江南北，前陣子也跟楊丞琳一起上陸綜《你好星期六》玩遊戲搞笑，日前並在廣東某樂園出席音樂節大展「肌」情。

▲當年飛輪海成員中，汪東城（左起）和吳尊、辰奕儒仍保持聯繫，炎亞綸則已失聯。（圖／翻攝自辰亦儒微博／鏡週刊）

《終極一班》系列是校園科幻劇，當年播出後吸引許多年輕粉絲，《終極》系列也捧紅不少明星，包括胡宇威、曾沛慈、唐禹哲及五熊等，但其實某方面來說也是人事已非，飾演校長的巴戈和靈魂人物小鬼黃鴻升先後辭世；炎亞綸和汪東城已沒有往來，唯獨辰亦儒長年在中國大陸工作，2人時常保持聯絡，不排斥客串演出，如今是否真能開拍也已難預料。

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