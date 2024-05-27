《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星劉金25日在微博上傳一則影片，提到自己被劇組欠了人民幣1萬6000元的薪水（約新台幣7萬1968元）七年，而同劇女主角，也就是近來在夯劇《慶餘年2》中飾演北齊公主的毛曉彤，更是被拖欠超過1000萬人民幣！

▲毛曉彤近來在《慶餘年》中飾演北齊公主。（圖／翻攝自微博／毛曉彤）

劉金在影片中表示，他最近在網路上經常看到劇組同事、演員、工作人員、副導演被欠薪水的事情，這讓他回想起了自己多年前被欠薪的經歷。劉金回憶說，在2017年的夏天，他接演了《畫江湖之不良人》第二季，但片方因為資金問題臨時喊卡，所有演員也被迫原地解散。

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當時，選角工作室負起責任幫演員追討酬勞，與製片方協商給每位演員欠薪協議，法人親自簽字蓋章，「我們約定好時間說如果不給錢的話，我們就可以起訴他。」劉金本以為這樣可以安心了，後來，他得知毛曉彤起訴了該片方，並且勝訴，但最終執行時，卻因片方公司名下沒有可執行的財產而中止了。

▲劉金提到自己被欠片酬七年。（圖／翻攝自微博／演員劉金）

劉金透露，毛曉彤被欠了約1250萬人民幣（約新台幣5622萬元）都沒要回來，自己的1萬6000元當然更是沒戲唱，「朋友們一定要有契約精神，嚴格遵循協議，遵循合同（合約）啊！祝我劇組的所有同事們拍戲時永遠別碰到這種拍了半路跑的、不給錢的劇組。」

▲劉金透露毛曉彤被欠超過千萬人民幣。（圖／翻攝自微博／演員劉金）

不過，許多網友將焦點放在毛曉彤的片酬上，有人指出，毛曉彤在七年前的知名度還不如現在，沒想到當時接女主角就已經是千萬片酬，「難以想像那些一線明星片酬有多高」、「怪不得現在的孩子動不動就是想當明星」、「女主角一場戲能賺1000多萬也太離譜了！普通人要賺夠1000萬得從清末開始打工」。

▲網友的反應。（圖／翻攝自微博／演員劉金）