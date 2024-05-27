金喜善《我們，家》首播就死人！百想影后「恐怖舉動」被讚：神演技

記者劉宛欣／綜合報導

南韓凍齡女神金喜善最新懸疑心理劇《我們，家》搭檔百想影后李慧英，講述金喜善飾演的知名心理醫生盧英媛遭神秘人士威脅，聯手推理小說家婆婆洪思江守護家人。一開播就疑點重重，英媛的公公將她視同女兒般疼愛，卻與婆婆貌合神離。不過公公開播就領便當，死亡跟婆婆寫的小說內容一模一樣，婆婆甚至拒絕了屍檢，相當可疑。

▲《我們，家》由金喜善搭檔李慧英主演。（圖／MyVideo提供）

不僅如此，英媛更發現婆婆行徑詭異，婆婆在整理公公遺物時，竟一邊放音樂音邊跳舞，下週預告中，英媛隨著神秘人給的提示來到度假小屋，發現一名女子倒臥血泊，黑暗中熟悉聲音響起「她還沒有死」，現身的竟然是自己的婆婆！反轉劇情搭配影后級演技，讓網友直呼「李慧英老師的演技讓我頭皮發麻」、「婆媳兩人之間的化學變化讓人期待！」

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▲李慧英在劇中飾演行徑可疑的婆婆。（圖／MyVideo提供）

《我們，家》講述知名心理醫生盧英媛（金喜善飾演）擁有令人稱羨的家庭，公公是被受景仰的檢察總長，婆婆洪思江（李慧英飾演）則是推理小說家，老公是知名整形外科醫生。然而某天她收到不具名包裹，裡面含有一個被斷頭的鴿子模型，以及一張他們一家的全家福照片，過沒多久公公意外身亡，但卻跟婆婆小說裡的死法一模一樣。《我們，家》每周六、日在MyVideo更新。

▲金喜善飾演心理醫師。（圖／MyVideo提供）