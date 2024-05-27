ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「金庸老頑童」為女還債積蓄全花光！住養老院領補助過活慘況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

76歲香港資深藝人秦煌在2023年離開TVB，結束44年的合作關係。他因扮演金庸筆下角色「周伯通」走紅，受封「金牌綠葉」稱號。他近年來身體健康亮起紅燈，日前在酒店不慎摔傷，幸好同行好友林偉即時將他送醫。經過醫師診斷，他除了些許外傷，還有貧血及營養不良等問題，接受港媒《香港01》訪問時表示，雖然腳部受傷，但身體其他部分沒有大礙，子女也有前來探望。

▲▼秦煌傳出離開44年TVB電視台。（圖／CFP）

▲秦煌住進了養老院。（圖／CFP）

根據港媒報導，秦煌近日已經出院，並安排入住養老院，日常生活都有人照顧，院裡每天有三餐定時供應。他對此表示，雖然偶爾餐點不合口味，有時會點外賣，但生活比之前一人孤身住在酒店，因身體不方便而無法自行準備食物要好很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

秦煌入住養老院的原因是TVB沒有跟他續約，生計出現了問題，積蓄也幾乎耗盡，所幸在社工的協助下，他成功申請了補助，勉強能支付院費和日常支出，他坦言目前沒有儲蓄，只能依靠補助金來過生活，不久前還跟好友林偉借了1000港幣（約4000元台幣）。

▲秦煌演「老頑童」周伯通走紅。（圖／翻攝自網路）

▲秦煌演「老頑童」周伯通走紅。（圖／翻攝自網路）

秦煌進一步透露，替長女還清了300萬（約1235萬台幣）債務，卻被冷漠相待，他為了幫女兒還債，甚至賣掉了在香港的房子，心甘情願為女兒付出，從沒問過女兒為何有這麼一大筆債務，不過長女申請破產後便與家人失聯，其他子女也連絡不上她。秦煌過去曾透露與子女關係疏遠，所幸最近關係好轉，子女偶爾會帶著水果到養老院探望。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

秦煌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懸疑韓劇《名校的階梯》預告曝光！盧正義自爆「我殺了人」揭真相
  2. 吳心緹買新房自爆連日惡夢！　拍片吐真實心聲：壓力大又沉重
  3. 阿信喊我們中國人　黃瓊慧嘆搖滾已死：別再跟我說五月天等於搖滾
  4. 卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」
  5. 《神隱》女星武打訓練破相！　「臉上縫7針」工作急喊卡
  6. 雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了
  7. 中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報
  8. 學霸歌手包包被倒廚餘、丟圖釘！　痛罵遭老師聯手霸凌：見死不救
  9. 林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了
  10. 瑀熙老公留前女友合照！　她堅持不丟淡定喊：自己處理

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366