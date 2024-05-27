「金庸老頑童」為女還債積蓄全花光！住養老院領補助過活慘況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

76歲香港資深藝人秦煌在2023年離開TVB，結束44年的合作關係。他因扮演金庸筆下角色「周伯通」走紅，受封「金牌綠葉」稱號。他近年來身體健康亮起紅燈，日前在酒店不慎摔傷，幸好同行好友林偉即時將他送醫。經過醫師診斷，他除了些許外傷，還有貧血及營養不良等問題，接受港媒《香港01》訪問時表示，雖然腳部受傷，但身體其他部分沒有大礙，子女也有前來探望。

▲秦煌住進了養老院。（圖／CFP）

根據港媒報導，秦煌近日已經出院，並安排入住養老院，日常生活都有人照顧，院裡每天有三餐定時供應。他對此表示，雖然偶爾餐點不合口味，有時會點外賣，但生活比之前一人孤身住在酒店，因身體不方便而無法自行準備食物要好很多。

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秦煌入住養老院的原因是TVB沒有跟他續約，生計出現了問題，積蓄也幾乎耗盡，所幸在社工的協助下，他成功申請了補助，勉強能支付院費和日常支出，他坦言目前沒有儲蓄，只能依靠補助金來過生活，不久前還跟好友林偉借了1000港幣（約4000元台幣）。

▲秦煌演「老頑童」周伯通走紅。（圖／翻攝自網路）

秦煌進一步透露，替長女還清了300萬（約1235萬台幣）債務，卻被冷漠相待，他為了幫女兒還債，甚至賣掉了在香港的房子，心甘情願為女兒付出，從沒問過女兒為何有這麼一大筆債務，不過長女申請破產後便與家人失聯，其他子女也連絡不上她。秦煌過去曾透露與子女關係疏遠，所幸最近關係好轉，子女偶爾會帶著水果到養老院探望。