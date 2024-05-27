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MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體MBLAQ成員天動與女團gu9udan的MIMI在26日舉行婚禮，昔日成員李準為他主持婚禮，祝歌由姊姊2NE1成員Dara（Sandara Park）獻唱，現場星光熠熠，還齊聚了過去「YG家族」的歌手們，令歌迷大呼驚喜。

▲▼ MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」。（圖／翻攝自Dara IG）

▲▼MBLAQ天動、MIMI於26日結婚。（圖／翻攝自Dara IG）

▲▼ MBLAQ天動、MIMI於26日結婚。（圖／翻攝自Dara IG）

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天動26日在首爾舉辦婚禮，他的姊姊Dara玩得不亦樂乎，27日在IG貼出大合照，幸福地寫下「天動、MIMI恭喜結婚，真的非常祝褔，我的弟妹們，要在世上活得最幸福一，謝謝前來祝賀的大家，真的真的很幸福。」她彷彿大家長般忙進忙出，招呼著客人，比一對新人還開心。

▲▼ MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」。（圖／翻攝自Dara IG）

▲▼Dara在派對上熱舞，連新郎天動與李準都跳著昔日的歌曲。（圖／翻攝自Dara IG）

▲▼Dara在派對上熱舞，連新郎天動與李準都跳著昔日的歌曲。（圖／翻攝自Dara IG）

Dara更在IG限時動態貼上與Minzy合體的影片，兩人跳著2NE1的歌，還有李準與弟弟天動合體跳體MBLAQ〈oh yeah〉，全場氣氛歡樂，連婚禮續攤派對都嗨爆。

▲「YG家族齊聚」。（圖／翻攝自Dara IG）

▲「YG家族」SE7EN、Gummy與2NE1成員Minzy到場。（圖／翻攝自Dara IG）

值得一提的是，Sandara Park過去隸屬於YG娛樂旗下，她與公司前、後輩擁有好交情，如今大家雖各奔東西，難得弟弟娶妻，她動用所有人脈邀請大家到場，SE7EN、Gummy與2NE1成員Minzy皆有現身，4人留下合照，露出親切笑容，SE7EN、Gummy更在婚禮上罕見合體獻唱一首歌，令粉絲直呼「難得一見的YG家族」，馬上勾起滿滿青春回憶。

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MBLAQ天動, MBLAQ, 天動, Dara

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