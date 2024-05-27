謝忻發文喊「明天就繳管理費」！　動念做1事好奇問：不知道行不行？

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤被周刊爆料積欠1年的管理費，甚至還在社區大廳堆積包裹，引發其他住戶困擾，稍早她發聲向鄰居及管委會道歉。為此，平時會在社群分享日常的女星謝忻，今（27）日也發文寫下：「我明天就繳管理費！」貼文一出，引發網友討論。

▲謝忻常在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

透過謝忻在Threads上最新貼文下方可見到，有網友寫下「沒繳管理費，然後撕公告才有新聞」、「撕公告時候記得絲襪套頭」等留言。為此，謝忻分別回對方：「還是我一次繳個1年份然後把電梯貼滿，我繳了1年份的公告！這樣不知道行不行？」、「先把攝影機擋住。」

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▲謝忻發文：「明天就繳管理費。」（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

▲謝忻回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）

此外，謝忻在留言區透露，自己住的社區裡的住戶都蠻守規矩，目前沒有在家聞到煙味，也不會有鄰居在門口放東西，不過倒是有亂停車的問題。謝忻坦言，管理費每個月4000元太貴了、沒辦法年繳，同時也表示，她光是月繳就感到很痛。

▲謝忻回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）