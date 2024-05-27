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玉兔被婆婆咆哮！同住2年爆觀念不合　「叫老公幫洗碗」成導火線

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》日前邀邀來該劇演員鍾欣凌、蘇晏霈上節目暢聊「我的婆婆怎麼那麼可愛？才怪！媳婦軍團今天決定不忍了」，同場錄影來賓玉兔就提到自己的婆婆觀念相當傳統，認為媳婦必須包辦所有家事：「我先生說他從小沒做過家事，我聽了都覺得真的假的，直到在婆家，他隨手把我的盤子拿去洗，我就聽到婆婆在廚房外咆嘯『你給我放下，你沒幫我做過家事，現在居然為了她在洗碗』。」

▲▼玉兔。（圖／中天綜合台提供）

▲玉兔和婆婆不合。（圖／中天綜合台提供）

主持人Sandy聽完驚訝直喊：「妳居然能跟婆婆同住2年。」而鍾欣凌覺得要改變長輩的傳統觀念有難度：「我們這一輩，根深蒂固覺得女生就是要洗碗、煮飯，像我跟我老公說『你可以幫我嗎』，就被教說不可以跟對方講要『幫』我幹嘛，因為本來這就是兩個人的事情。」

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▲▼玉兔。（圖／中天綜合台提供）

▲Sandy驚呼玉兔可以和婆婆同住2年。（圖／中天綜合台提供）

玉兔和婆婆的生活習慣也有代溝：「婆婆買了一條神奇抹布，說不用任何沙拉脫就能洗乾淨，所以她要求我洗碗也都要這樣用，但用久了之後，所有油垢都在這條抹布上，還開始發臭，我就偷偷用沙拉脫，結果突然我旁邊有呼吸聲說『我不是叫妳用抹布嗎』，就因為這個事情，她很生氣。」

▲▼玉兔。（圖／中天綜合台提供）

▲吳宗憲聽完出面緩頰。（圖／中天綜合台提供）

但吳宗憲覺得有時長輩的傳統觀念，並不是不無道理：「我媽也很傳統，我說妳去超市買東西，裡面有冷氣吹又不會熱，但她就覺得有冷氣的地方一定賣得比較貴。」此話一出，鍾欣凌點頭如搗蒜：「有道理，有些東西在傳統市場還比較新鮮。」



 

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