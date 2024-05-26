不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

記者李湘文／綜合報導

韓團「Super Junior」成員厲旭今（25日）舉辦婚禮，和交往4年的女星Ari結為夫妻，就連已退出Super Junior的韓庚、起範、強仁都到場祝賀，久違的合體讓粉絲激動萬分。沒想到，稍早其它現場照片曝光，連Super Junior-M的周覓、Henry都在場，可說是「13+2」超級完整體！

▲Super Junior 13名成員在厲旭婚禮大合體。（圖／翻攝自X）

Super Junior在2005年出道，因為公司希望進軍華語圈，2008年將成員韓庚、晟敏、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢拉出，另外加上華裔加拿大籍的Henry、中國籍的周覓，組成新團體「Super Junior-M」出道。Henry和周覓的活動僅限華語圈，並未在韓跟Super Junior一起參與演藝活動。

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▲Super Junior和Super Junior-M「13+2」合照曝光。（圖／翻攝自Instagram／chris_lee_sm）

▲周覓、Henry也出席厲旭婚禮。（圖／翻攝自Instagram／chris_lee_sm）

因此，Super Junior和Super Junior-M「13+2」的組合，即使在過去團體活動最活躍時，也是不常見的景象。怎料，這回在厲旭婚禮竟上演大合體，令不少粉絲在網路上激動狂呼「2024最棒的畫面」、「Super Junior OT15」、「為什麼我在哭」、「這是我們的歷史一刻」，也有人感慨「厲旭人緣真的太好」。