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孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

▲▼孟慶而和蔡仲軒今盛大舉辦婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

▲孟慶而和蔡仲軒今盛大舉辦婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

孟子第七十三代孫女、歌手孟慶而2020年與音樂人Eddie登記結婚，小倆口終於在今（26日）舉行婚禮，她身穿深V爆乳絕美婚紗登場，現場席開40桌，場面相當盛大，由於今年2月他們才決定辦婚禮，在3個月內就要籌備完成，孟慶而壓力大到暴瘦3公斤，昨天更是直接掉了1公斤，她受訪時苦笑說：「這1個月像打仗，比辦演唱會還累，今天腎上腺素衝到最頂，整個人很興奮、期待、緊張，但人生還是要有一個婚禮。」

▲▼孟慶而爆乳戰袍辣翻全場。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼孟慶而爆乳戰袍辣翻全場。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼孟慶而 &amp; 蔡仲軒《慶蔡夫妻結婚》。（圖／記者周宸亘攝）

孟慶而透露自己這2個禮拜才開始試婚紗，一連試了5家、跑了8趟才終於找到理想戰袍，由於爸爸跟繼母前台才飛抵台灣，她也必須忙著幫他們喬妝髮和住宿，就連排桌位都排了18次才完成，不過她感性地說：「我們都把這次婚禮當成人生唯一一次，也像是派對一樣，重點是表達對賓客滿滿的感謝跟感恩。」

她更爆料有次在排桌位時，看到老公竟然在一旁翹腳納涼，讓她當場忍不住情緒動怒，孟慶而回憶笑說：「我馬上進行理性但『熱切』的溝通。」但也稱讚老公的優點就是至少願意安靜被她罵、讓她發洩，「他就知道老婆不行了，要來協助了。」大學時期是啦啦隊隊長的孟慶而，也召集當年大學隊友在婚禮熱血重現，為了這段表演，孟慶而甚至練到拉傷，隊員還在練習時濺血。

問及做人計畫？他們笑說本來預計今年，但工作太忙，只能延宕到明年，Eddie苦笑說：「忙到一個月都沒計畫了。」更幽默笑說：「有在避孕，但沒有用道具。」讓一旁的孟慶而瞬間臉紅，今晚Eddie也將首度演出為老婆寫的歌曲，他笑說：「還沒在一起時，她是我學生，那時有給她聽我寫給前女友的歌，後來在一起，她就會抱怨我的歌呢，當時約定婚禮再寫，這一等就是7年。」被媒體力拱之下，他也搶先清唱2句，孟慶而則露出微妙表情虧：「心意蠻好，歌詞我回去再修一下。」

今晚洪榮宏也現身在壓軸演唱《一支小雨傘》、《愛的小路》為2人祝福，圈內好友曾治豪、周宥伶、洪于晴、巫苡萱、楊曉帆、蘿莉塔、詩亞、嚴翔鬼才阿水、作家H、李昶俊ECHO、解偉苓、鄧安寧、曹景俊、陳曼青、熠凱、Miss布丁、黃詩詩、李永生、陳韋翰austine也都到場祝福，現場眾星雲集。
 

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