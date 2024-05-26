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五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

五迷心碎！不只「我們中國人」　阿信捐4千萬「回饋我家鄉泉州」影片曝光

▲五月天捐4千萬，阿信脫口「回饋我家鄉泉州」影片曝光。（圖／翻攝自阿信臉書）

圖、文／CTWANT

五月天主唱阿信24日在北京鳥巢的演唱會脫口「我們中國人」，掀起兩岸網友兩極熱議，台灣網友除灌爆阿信臉書，更有人喊「再見了，25年的青春。」如今，阿信在演唱會談話的另一個片段，「回饋（捐出人民幣900萬元）一點給我的家鄉（泉州）」也曝光，再度引爆討論。

阿信「我們中國人」說法曝光後，破萬名網友在阿信的臉書留言狂喊，「我覺得你們應該不缺我這1位台灣歌迷」、「身為台灣人，某些底線就是完全無法退讓」、「再見了，五月天&阿信，這個25週年好諷刺啊！」

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PTT八卦版鄉民對此發文直呼，「五月天阿信的臉書被粉絲洗版了耶」，引來網友嘲諷，「五毛天意外嗎？很早就表態了」、「二岸的行為都一樣，看是哪邊人多」，「粉絲會心死？到時演唱會還不是會乖乖歸位」更有人指，「你們粉絲好意思嗎？給不出比人家中國多的錢與舞台供養偶像，又要感情勒索偶像不能賺錢」。

最新曝光的鳥巢演唱會影片顯示，阿信在10萬名歌迷面前宣布捐出人民幣900萬元（約新台幣4000萬元）給泉州，並指爺爺過去翻出祖譜，表示祖先來自泉州，泉州去年受颱風侵襲，要舉辦演唱會的場館屋頂也被吹翻，但他擔心的不是演唱會，是很多學校和同學都在等校舍修復。

阿信表示，他捐出演唱會收益900萬元給泉州，並感謝團員幫助他完成願望，希望孩子們盡快回到學校，更稱「我希望我們能回饋一點我的家鄉」。

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五月天, 泉州, 中國人, 中國

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