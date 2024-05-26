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鄔唯含羞待放泡泡浴　出寫真凝望男友視角

記者葉文正／台北報導


讓粉絲們敲碗已久的鄔唯，終於個人發行寫真，受到超過155萬粉絲關注的她，有著甜美笑容與魔鬼身材，又經常與網友線上互動，讓廣大粉絲誓死相隨！這次專程從馬來西亞遠赴台灣與知名攝影團隊聯手合作，為粉絲打造無法移開視線的作品，不管是在泳池活潑戲水，還是在床邊含羞默望，都能感受到她深情凝視著你。

▲鄔唯出寫真有泡泡浴。（圖／尖端出版提供）

▲鄔唯出寫真有泡泡浴。（圖／尖端出版提供）
《只因唯你 鄔唯數位寫真》在多個夢幻地點取景拍攝，特別選擇了北台灣的絕美景點。從陽光明媚的海水浴場海灘到靜謐的礁溪溫泉，以及每一張照片都力求完美，將鄔唯最自然、最動人的一面展現得淋漓盡致。

▲鄔唯出寫真有泡泡浴。（圖／尖端出版提供）

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▲海邊取景走陽光路線。（圖／尖端出版提供）

鄔唯在飯店的豪華套房內，早晨起床後懶洋洋地滾床單的甜美瞬間，展示她在晨光中的自然美。接著，她在游泳池中戲水嬉戲，展現出她自在與迷人的一面。泳池中的笑聲和水花，捕捉了她最輕鬆愉快的時刻。

▲鄔唯出寫真有泡泡浴。（圖／尖端出版提供）

▲鄔唯寫真封面相當火辣。（圖／尖端出版提供）

出外景時她更在陽光下享受度假的悠閒時光，展現了她陽光般的笑容和無比的魅力。以及在溫泉和三溫暖的氤氳蒸汽中，散發出迷人的氣息，讓人感受到她最自然的狀態。就連泡泡浴與洗澡時更是一絲不掛，在拍攝過程中，鄔唯勇敢展現真實自我，捕捉她在泡泡浴時展現出她最純淨與放鬆的一面，白色的泡泡映襯著她的肌膚，呈現出一種夢幻般的美感。洗澡後自然的狀態更是讓人心動不已。

鄔唯在這次寫真集中，更挑戰了多種風格，從甜美可愛到性感迷人，每一種風格都展現出她的不同面貌。她的造型百變，無論是清新自然的居家服還是性感的度假裝，都讓人眼前一亮。也不免俗的特別加入了以男友視角拍攝的照片，讓粉絲們能以更親密的角度欣賞鄔唯的日常。無論是早晨起床時的慵懶瞬間，還是在居家生活中的自然狀態，都讓人感受到與她共享生活的甜蜜。

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