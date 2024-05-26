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米可白「2個月沒戲拍」一度慌了！　轉念曝現況：遠離外面的紛擾

記者劉宜庭／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）今（26日）透過社群網站分享最近兩個月的生活點滴，由於戲劇工作突然有了空檔，起初因此感到有些不安，但很快轉念一想，也許這正是上天給她放鬆和充實自己的機會，「慢慢覺得只要是有實力的人，不管在什麼領域，你都能發光發亮。」

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

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「這2個月戲劇的部分突然空班好久，本來有點慌。」不過，米可白選擇換個角度想，認為這也許是上天想讓她放鬆、充實自己的機會，於是，她安排了家庭旅遊，參加了多個綜藝節目，並接了一些外景拍攝和代言工作，同時還觀看了多部舞台劇。

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白近期登上許多綜藝節目。（圖／翻攝自米可白臉書）

「生活變得更加充實，慢慢覺得只要是有實力的人，不管在什麼領域，你都能發光發亮。」米可白接著寫下內心感謝：「好久沒上綜藝節目 謝謝觀眾朋友的喜愛，也謝謝製作單位給予的機會。」她認為，人生很簡單，就是為在乎你的人努力，同時附上一張閉上雙眼的自拍照，並寫下照片含意：「閉上眼睛，遠離外面的紛擾，從心出發。」

▲米可白分享這2個月的工作內容，戲劇的部分「突然空班好久」。（圖／翻攝自米可白臉書）

▲米可白發文分享閉眼自拍。（圖／翻攝自米可白臉書）

【米可白全文】

這2個月戲劇的部分突然空班好久，本來有點慌～換個念頭想 也許是老天想讓我放鬆充實自己⋯ 安排了家庭旅遊，還上了好多節目 出了好多外景⋯接一些業配跟代言 看了好多部舞台劇
生活變得更加充實，慢慢覺得只要是有實力的人，不管在什麼領域 你都能發光發亮⋯
好久沒上綜藝節目 謝謝觀眾朋友的喜愛，也謝謝製作單位給予的機會。人生很簡單 為在乎你的人努力⋯
#圖文 閉上眼睛 遠離外面的紛擾 從心出發

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