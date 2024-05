妮姬米娜「坐牢6hrs後道歉了」！控警讓她趕不上演唱會：我有很多證據

記者潘慧中/綜合報導

美國嘻哈歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)因涉嫌持有軟性毒品,26日在阿姆斯特丹的機場遭拘留,原本要飛往英國的她,演唱會也因此被取消。對此,她在被關了5、6個小時後,在推特發文道歉了。

發文當下,妮姬米娜已位於英國曼徹斯特的一處酒店,「剛到這裡1個多小時。」她透露坐了5、6個小時的牢後隨即登機,飛機卻還延遲了20分鐘才起飛,「這趟飛行時間是50分鐘。」

儘管只需要飛50分鐘,但已經嚴重影響到妮姬米娜的行程,確定趕不上位於英國的演出,「這就是為什麼他們大張旗鼓地演了這場戲」,控訴阿姆斯特丹的警察故意不讓她順利演出,「他們成功讓我今晚無法上台!」

但妮姬米娜也慶幸事發當下,她成功透過錄像和發文記錄下一切,「我有很多很多的影像證據,告訴你你都不會相信,剩下的就交給律師和上帝了。」

不只這樣,妮姬米娜也向歌迷至上最真摯的道歉,「他們今天確實知道如何重傷我,但這也會過去的。同樣的行為,他們做了一次又一次,但我一直試著不去談論,因為你們值得得到美好的事物,我討厭把你們牽扯進任何非娛樂性質的事。」

關於來不及出席的演出,妮姬米娜承諾將立即另擇日期,可能是在6月或7月補辦,她不僅會盡快補上這場表演,也會給持有這場門票的粉絲一個驚喜。

