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妮姬米娜「坐牢6hrs後道歉了」！控警讓她趕不上演唱會：我有很多證據

記者潘慧中／綜合報導

美國嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）因涉嫌持有軟性毒品，26日在阿姆斯特丹的機場遭拘留，原本要飛往英國的她，演唱會也因此被取消。對此，她在被關了5、6個小時後，在推特發文道歉了。

▲▼妮姬米娜。（圖／翻攝自Instagram／nickiminaj）

▲妮姬米娜控訴警方故意讓她趕不上演唱會。（圖／翻攝自Instagram／nickiminaj）

發文當下，妮姬米娜已位於英國曼徹斯特的一處酒店，「剛到這裡1個多小時。」她透露坐了5、6個小時的牢後隨即登機，飛機卻還延遲了20分鐘才起飛，「這趟飛行時間是50分鐘。」

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儘管只需要飛50分鐘，但已經嚴重影響到妮姬米娜的行程，確定趕不上位於英國的演出，「這就是為什麼他們大張旗鼓地演了這場戲」，控訴阿姆斯特丹的警察故意不讓她順利演出，「他們成功讓我今晚無法上台！」

▲▼妮姬米娜。（圖／翻攝自Instagram／nickiminaj）

▲妮姬米娜一度被關了6小時。（圖／翻攝自Instagram／nickiminaj）

但妮姬米娜也慶幸事發當下，她成功透過錄像和發文記錄下一切，「我有很多很多的影像證據，告訴你你都不會相信，剩下的就交給律師和上帝了。」

不只這樣，妮姬米娜也向歌迷至上最真摯的道歉，「他們今天確實知道如何重傷我，但這也會過去的。同樣的行為，他們做了一次又一次，但我一直試著不去談論，因為你們值得得到美好的事物，我討厭把你們牽扯進任何非娛樂性質的事。」

▲▼妮姬米娜。（圖／翻攝自Instagram／nickiminaj）

▲妮姬米娜向歌迷道歉。（圖／翻攝自Instagram／nickiminaj）

關於來不及出席的演出，妮姬米娜承諾將立即另擇日期，可能是在6月或7月補辦，她不僅會盡快補上這場表演，也會給持有這場門票的粉絲一個驚喜。

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