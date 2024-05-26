八大上岸走紅家人不認！手槍女王袁非「遭媽當提款機」

記者許逸群／台北報導

曾經自白從事八大行業的「手槍女王」袁非2年前出書正式轉行，今年以講師身分開課「歡迎光臨撩慾系｜手槍女王的情慾撩撥術」。她不僅靠著自媒體走紅，光課程營收就破600萬，不過，看似逐漸發光發熱的她，卻仍被母親的索求無度困擾著。

▲袁非轉行出道很快闖出名堂。（圖／記者湯興漢攝）

「情勒的媽媽是我的人生課題，講出來才發現很多人都有遇到。」袁非無奈表示，小時候總是被教育要孝順父母，甚至說是要替父母的未來負責，「如果已經超越了你（妳）能做到的額度呢？大家都叫我要為媽媽負責，她為什麼不為自己負責？她一直想追求子女的付出。」

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袁非透露母親總是有各種理由伸手要錢：「例如這禮拜跟我要2千元，母親節又要1萬元，但她從不關心妳的戶頭有多少錢，甚至不惜用欺騙的，例如跟我說健保費欠8千元，但一查可能是800元。」她嘆氣表示：「她以前常常說氣話要我去死，但真正讓人難過的不是說氣話，而是確認她只是把我當提款機。」

▲袁非最大的人生課題無疑就是「家庭」。（圖／記者湯興漢攝）

有了知名度後，袁非的母親更是說：「這麼紅，1個月給2萬元應該吧！」且她的母親不務正業，曾跟她說在大樓當清潔員，不過卻在她說要去探班時，母親又突然改口說在擺地攤，諸如此類。不僅她是母親的提款機，她的親姊姊也遭遇同樣情形，她說：「我最大的希望，是有一天我的家人可以因為轉念被拯救。」

此外，雖然上岸翻轉了人生，不過仍有家人無法接受她的過去，但她則說：「以八大行業身分走出來，最大的壓力不是被指指點點，而是我說出來之後，我的聲音沒被聽見。所以如果家人不認我，我接受。」

因為個人的經歷，也成為袁非就讀世新大學性別所的原因。她說，仍看見很多身邊的人都說「時間到了」所以要結婚；因為年紀越來越大了，所以要趕快懷孕。「我真正關心的不是性器官，而是性別。不希望因為是男的或是女的，所以應該要怎麼樣。」她說。