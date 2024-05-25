記者郭采縈／綜合報導

美國女星Bridgit Mendler（布莉琪門德勒）因主演迪士尼原創影集《我愛夏莉》走紅，也在《少年魔法師》、《鼠來寶2》中演出，實力備獲好評。近年淡出螢光幕，她轉而投入科技行業，與老公Griffin Cleverly（格里芬克萊弗利）成立太空通訊公司，日前順利從哈佛法律學院畢業。

▲布莉琪門德勒憑迪士尼影集打開知名度。（圖／翻攝自Instagram／bridgitmendler）

綜合外媒報導，現年31歲的布莉琪門德勒，在淡出娛樂圈後，積極發展個人事業，與老公成立了科技公司「Northwood Space」，由她擔任CEO、老公則是CTO，目標是建設地面衛星站，幫助發送和接收來自太空的數據，充當地面與太空之間的「數據高速公路」。

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▲布莉琪門德勒日前順利從哈佛畢業。（圖／翻攝自Instagram／bridgitmendler）

此外，布莉琪門德勒持續精進自我，同時攻讀哈佛法律學士，及麻省理工學院博士，可惜考量家庭、生活等因素，不得不暫停後者學業。23日網路上也曝光了她參加畢業典禮的畫面，夫妻倆2022年領養的4歲兒子跟著一起上台，場面溫馨又可愛！

超強職涯經歷讓網友佩服，「她的前途，比我房間的燈泡還亮」、「學霸女星」、「轉型最成功女星」、「喜歡她唱的《someday》」、「My queen」。