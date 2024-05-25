直擊／Ella陳嘉樺台上脫掉了！火辣開到大腿根部　2首歌嗨翻小巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

華語樂壇指標性的音樂盛事「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」於25日盛大展開，典禮現場共計頒發38個獎項，頒獎典禮由「耐玩DJ」Bryan、「HIT週末! DJ」GiGi擔綱主持，典禮全程都是滿滿亮點，Ella陳嘉樺帶來一段火辣舞台，以一身斜肩復古深紅色禮服現身，展現前凸後翹S曲線，誠意演唱兩首歌曲，全場歌迷大飽眼福。

▲▼Ella陳嘉樺上演換裝秀。（圖／勁樺娛樂提供）



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Ella陳嘉樺25日以頒獎人與表演歌手身份出席盛典，為了表演舞台苦練長達2個月，帶領40位舞者組成Chili幫，大跳「熱辣Chili秀」，她開玩笑自虧比準備自己的演唱會還認真，雖然練到全身腰酸背痛，但一切都是希望帶給歌迷好看又精彩的演出。

▲Ella陳嘉樺帶來動感十足的舞台。（圖／記者黃克翔攝）



她穿著深紅色禮服性感現身，展現渾厚歌喉唱著〈復仇大任〉，詭譎交響樂的聲響配樂，就像是難以捉摸的情人，讓整首歌曲變得更有特色，接著在唱到〈Hot Like Chili〉時，她上演換裝秀，紅色禮服當場脫掉，身穿黑色性感平口Bra與貼身長褲，透膚開到大腿根部，好身材全被看光光。

Ella以高難度的演唱技巧將舞曲以帶有旋律的rap來詮釋，並透過多變的嗓音面貌，呈現出充滿自信的自我喊話，氣勢高漲蔓延到整個小巨蛋，全場掌聲如雷。