直擊／李千娜產後53kg身材超惹火　放閃老公喝母奶：他覺得很好喝

記者吳睿慈／台北報導

歌手李千娜於3月底產後首次復出亮相，她25日以表演嘉賓身份登上2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，帶來〈你成了我好多個誰〉、〈千金〉精彩組曲，產期胖了14公斤的她，在2個月內受到目前只剩53公斤，服裝非常有誠意，穿著三角式褲裝搭配洞洞罩衫，若隱若現的長腿與翹臀辣翻眾人，但她坦言「還沒瘦回產前體重49公斤，所以現在還有4公斤」。

▲李千娜全面復出，25日出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）



李千娜3月底迎來寶貝兒子「Yellow」，25日站上台北小巨蛋，拿下hito情歌演繹獎項，並帶來〈你成了我好多個誰〉、〈千金〉2首歌演出，短短2個月內瘦了10公斤，現體重約53公斤的她，受訪時坦言想瘦回產前體重，老公稱讚她恢復得很快，「餵母乳可能瘦的比較快，滿消耗熱量」，服裝穿得頗辣，但還在餵母乳擔心溢奶狀況，因此溢乳墊墊好墊滿，「我其實有點擔心，因為現在時間有點超過了。」

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▲▼李千娜產後身材恢復得非常快，現已經瘦到剩53公斤。（圖／記者黃克翔攝）



李千娜受訪時不忘放閃「神隊友」黃尚禾，小孩現過夜只能睡4小時半，「我老公負責大夜班，他很辛苦還要拍戲」，體貼照顧兒子，就連母奶敢品嚐，她說：「因為母奶真的很珍貴，寶寶沒喝完，我們兩個都會喝掉，他覺得很好喝欸，是固定的味道，甜甜的奶粉味道，他覺得很珍貴、很珍惜。」

▲李千娜透露自己還有4公斤要瘦，稱讚老公是神隊友。（圖／記者黃克翔攝）



25日站上2024 hito流行音樂獎頒獎典禮舞台，李千娜宣布全面復出，而她雖沒能入圍金曲獎，仍有在當天關注入圍直播，「入圍我不敢看，但我老公就把它打開來看了，當下其實有偷哭一下，第一次自己出資又帶著寶寶，過程很辛苦，辛苦程度加倍，沒有入圍很可惜，但還是會繼續努力。」她向自己信心話：「還是歌手身份就覺得還是有機會！」